Programme d'ateliers novices - Session d'hiver 2025

1065 Avenue de la Montagne E

Québec, QC G3K 1T4, Canada

Programme d'ateliers de basketball novice item
Programme d'ateliers de basketball novice
CA$135
Le programme d’atelier de basketball novice s’adresse aux élèves de 1ère à 3 ème années et comprend 10 ateliers d’une durée de 1 heure ayant lieu chaque samedi avec des entraîneurs qualifiés. Le coût de ce programme est de 135 $ ce qui comprend les 10 ateliers et un chandail du programme. * Les places sont limitées. Vous recevrez une confirmation dans les jours suivants l'inscription de votre enfant à l'activité.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing