Programme de la 1ère Coupe du monde d’improvisation

Petit trésor pour les amateur·trice·s d’impro et d’histoire du théâtre québécois : le programme officiel de la première Coupe du monde d’improvisation, présentée à Montréal en 1985. Complet et détaillé, il regorge d’informations sur l’histoire de la LNI, les règlements officiels, les équipes participantes et bien plus. Fait saillant : il s’agit de l’exemplaire ayant appartenu à Rose-Hélène Gravel, la mère de Robert. Rappelons que la LNI a été cofondée sous l’égide du NTE en 1977 par Yvon Leduc et Robert Gravel.



