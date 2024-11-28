Programme de parrainage / marrainage

Le groupe d’entendeurs de voix, qui se réunit deux fois par mois, est un espace sécuritaire et bienveillant pour les personnes qui entendent des voix ou qui ont toutes autres perceptions de sens. Il s’agit d’un lieu pour échanger sur leur vécu, se soutenir mutuellement et partager des outils pour la gestion des voix ou des sens au quotidien.
Sorties extérieures
CA$100
Les sorties extérieures sont suggérées et votées par les membres chaque mois. Étant en partie financées par l’organisme, des activités inaccessibles en raison de leur coût deviennent possibles. Parmi les sorties extérieures les plus populaires, notons : les musées, les restaurants, les quilles, les documentaires IMAX, la crème glacée et le café. Ces sorties sont des moments privilégiés pour tisser des liens avec les autres participant·e·s.
Atelier d'art
CA$150
Animé par un art-thérapeute de l’organisme Le Cap à raison de deux fois par mois, les ateliers d’art sont une façon alternative pour nos membres d’exprimer les émotions vécues au quotidien. Divers médiums sont utilisés tel que la peinture, l’argile, le photo-montage et les oeuvres créées sont exposées lors des soupers communautaires.
Souper communautaire
CA$200
Les soupers communautaires sont très populaires auprès des membres. Toujours le dernier vendredi du mois, il est préparé par trois membres bénévoles et une personne de l’équipe d’intervention. Le menu est choisi par les membres lors de la réunion d’activités. C’est une excellente occasion pour se rassembler, partager un repas et discuter. Toutes les nouvelles personnes accueillies au cours du mois y sont invitées gratuitement afin de favoriser leur intégration parmi leur pairs.
Journal Vision Nouvelle
CA$250
Depuis maintenant 30 ans, le Centre publie mensuellement un journal produit par les participant·e·s du programme PAAS-Action. Ce journal a pour but de donner la parole aux membres tout en étant destiné à tous ceux et celles qui désirent rester à l’affût des nouvelles du Centre.
Soirée pizza
CA$300
Presqu’à tous les mois, les membres se réunissent pour partager une pizza, activité tellement rassembleuse qui leur permettre de partager un moment de convivialité des plus agréables. Lors de ces soirées, on y voit une ouverture à l’autre, des liens se développent et des relations amicales naissent.
Soirée Halloween
CA$500
Les membres du Centre apprécient beaucoup cette fête où ils peuvent se déguiser grâce aux costumes que l’organisme met à leur disposition. C’est dans une ambiance de fête que des jeux et quiz sont organisés à l’intention des membres. Cette année, une pièce des locaux de l’organisme a été transformé en escape room maison par une membre pour faire vivre cette expérience à ses pairs.
Gala des membres
CA$1,000
Chaque année au mois de mai, le Centre souligne l’implication des membres dans les différentes sphères d’activités de l’organisme lors du gala annuel où il y a remise des certificats d’implication. Les membres sont au cœur de la philosophie et de l’identité du Centre, le gala annuel est donc un moment privilégié pour souligner leur importance et la couleur qu’ils ou qu’elles donnent à l’organisme.
Camp d'été
CA$2,000
L’été débute au Centre par le traditionnel camp d’été qui a lieu au Camp de l’Avenir à Ste-Anne-des-Lacs à la fin juin. Pendant cinq jours, les membres, accompagnés de l’équipe d’intervention, bénéficient d’un espace en pleine nature pour se ressourcer, pratiquer des sports nautiques et profiter de l’ambiance du feu de camp avec guimauves et guitare.
