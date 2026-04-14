Educate N Dance

Organisé par

Educate N Dance

À propos de cet événement

Ventes fermées

Programme Educate N Dance - ÉTÉ 2026

1239 Rue de Bellechasse

Montréal, QC H2S 2B6, Canada

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Drop-in – Cours adultes (2h)
70 $

Description

Accès à un cours à l’unité dans le cadre du programme adultes.

Durée : 2 heures

Aucune inscription à la session complète requise.


Ce billet donne accès à un seul cours, selon les places disponibles.

Les participants inscrits à la session complète sont prioritaires.


Réservation obligatoire.

Non remboursable.

Non transférable.


Option si tu veux orienter vers la session complète (recommandé)

Pour une progression optimale, la session complète de 8 semaines est recommandée.

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