Programme Educate N Dance - ÉTÉ 2026

Description

Accès à un cours à l’unité dans le cadre du programme adultes.

Durée : 2 heures

Aucune inscription à la session complète requise.





Ce billet donne accès à un seul cours, selon les places disponibles.

Les participants inscrits à la session complète sont prioritaires.





Réservation obligatoire.

Non remboursable.

Non transférable.





Option si tu veux orienter vers la session complète (recommandé)

Pour une progression optimale, la session complète de 8 semaines est recommandée.