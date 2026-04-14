Programme Educate N Dance - ÉTÉ 2026

Organisé par
À propos de cet événement
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Description
Accès à un cours à l’unité dans le cadre du programme adultes.
Durée : 2 heures
Aucune inscription à la session complète requise.
Ce billet donne accès à un seul cours, selon les places disponibles.
Les participants inscrits à la session complète sont prioritaires.
Réservation obligatoire.
Non remboursable.
Non transférable.
Option si tu veux orienter vers la session complète (recommandé)
Pour une progression optimale, la session complète de 8 semaines est recommandée.
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