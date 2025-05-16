🤍 Programme entrainement

3 programmes de 45 minutes, chacun couvrant une période d’entraînement, + 1 exemple échauffement - 1 programme cardio complémentaire pensé pour le beach - Des exemples d’exercices axés sur la vitesse et l’agilité (15-20 min) - Recommandations dajustements pour ton besoin dentrainement - Seance de questions-explications (apres le beach) - BONUS : test de sauts et de vitesse

