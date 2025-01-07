Programme Marraines et Parrains d'Adélard

Vos avantages:
- La salle d'exposition d'Adélard nommée en l'honneur des donateurs
- visite privée d'une collection d'art contemporain
- visite privée d'un atelier d'artiste à Montréal
- invitation pour vous et un.e invité.e pour une rencontre privée, visite d'expo et apéro avec l'artiste en résidence à la grange
- invitation pour vous et un.e invité.e pour une visite privée de nos expositions
Vos avantages:
- La salle d'exposition d'Adélard nommée en l'honneur des donateurs
- visite privée d'une collection d'art contemporain
- visite privée d'un atelier d'artiste à Montréal
- invitation pour vous et un.e invité.e pour une rencontre privée, visite d'expo et apéro avec l'artiste en résidence à la grange
- invitation pour vous et un.e invité.e pour une visite privée de nos expositions
Catégorie 2
1 000 $
Valide pour un an
Vos avantages:
- visite privée d'une collection d'art contemporain
- visite privée d'un atelier d'artiste à Montréal
- invitation pour vous et un.e invité.e pour une rencontre privée, visite d'expo et apéro avec l'artiste en résidence à la grange
- invitation pour vous et un.e invité.e pour une visite privée de nos expositions
Vos avantages:
- visite privée d'une collection d'art contemporain
- visite privée d'un atelier d'artiste à Montréal
- invitation pour vous et un.e invité.e pour une rencontre privée, visite d'expo et apéro avec l'artiste en résidence à la grange
- invitation pour vous et un.e invité.e pour une visite privée de nos expositions
Catégorie 3
500 $
Valide pour un an
Vos avantages:
- invitation pour vous et un.e invité.e pour une rencontre privée, visite d'expo et apéro avec l'artiste en résidence à la grange
- invitation pour vous et un.e invité.e pour une visite privée de nos expositions
Vos avantages:
- invitation pour vous et un.e invité.e pour une rencontre privée, visite d'expo et apéro avec l'artiste en résidence à la grange
- invitation pour vous et un.e invité.e pour une visite privée de nos expositions
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!