Programmes 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Obligatoire - Année de naissance 2009 et +
L'adhésion inclut les frais de Rowing Canada Aviron (RCA), de l'Association québécoise d'aviron (AQA) et de la Ville de Boucherville. Ils sont payables une fois par année.
Obligatoire - Année de naissance 2008
L'adhésion inclut les frais de Rowing Canada Aviron (RCA), de l'Association québécoise d'aviron (AQA) et de la Ville de Boucherville. Ils sont payables une fois par année.
Obligatoire - Année de naissance 1962 à 2007
L'adhésion inclut les frais de Rowing Canada Aviron (RCA), de l'Association québécoise d'aviron (AQA) et de la Ville de Boucherville. Ils sont payables une fois par année.
Obligatoire - Année de naissance 1961 et avant
L'adhésion inclut les frais de Rowing Canada Aviron (RCA), de l'Association québécoise d'aviron (AQA) et de la Ville de Boucherville. Ils sont payables une fois par année.
Rendez-vous pour les jeunes qui veulent aller plus loin après les camps de jour. Ce programme s'adresse à des jeunes qui ont envie de bouger, progresser en groupe et vivre de nouvelles expériences, que ce soit pour le plaisir ou pour se préparer à la compétition.
S’adresse aux rameuses et rameurs motivés qui souhaitent s’investir pleinement dans l’entraînement et participer à des compétitions. Ce programme met l’accent sur le développement de la technique, de l’endurance et de l’esprit d’équipe, dans un environnement stimulant et exigeant.
Idéal pour atteindre un bel équilibre entre activité physique, plaisir sur l’eau et esprit de groupe. Ce programme s’adresse aux adultes de tous âges qui souhaitent pratiquer l’aviron dans un cadre convivial, sans pression de performance.
** PROGRAMME 100% AUTONOME : AUCUN ENTRAÎNEUR N'Y EST DÉDIÉ **
Ce programme s’adresse aux rameuses et rameurs adultes expérimentés qui souhaitent s'entraîner de façon autonome, sans supervision constante.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!