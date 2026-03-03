Projet Événements inclusifs – Manifestation d’intérêt (formations 2026)

Organisé par
À propos de cet événement
Cette formation s’adresse aux gestionnaires et équipes décisionnelles souhaitant intégrer l’inclusion 2SLGBTQ+ dans leurs pratiques organisationnelles et lors des événements.
Les dates seront confirmées ultérieurement selon les régions et le volume de demandes.
Merci de remplir ce billet si votre organisation souhaite participer à la planification.
Vous pourrez indiquer le nombre approximatif de participant.e.s et vos préférences de période dans le formulaire.
Cette formation s’adresse aux équipes terrain, bénévoles et personnel d’accueil des événements.
Elle sera offerte en ligne entre avril et décembre 2026.
Remplir ce billet confirme l’intérêt de votre organisation et permettra de planifier les sessions selon vos besoins.
Vous pourrez préciser le nombre de participant.e.s et vos préférences dans le formulaire.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!