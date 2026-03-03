Projet Événements inclusifs – Manifestation d’intérêt (formations 2026)

Cette formation s’adresse aux gestionnaires et équipes décisionnelles souhaitant intégrer l’inclusion 2SLGBTQ+ dans leurs pratiques organisationnelles et lors des événements.



Les dates seront confirmées ultérieurement selon les régions et le volume de demandes.



Merci de remplir ce billet si votre organisation souhaite participer à la planification.



Vous pourrez indiquer le nombre approximatif de participant.e.s et vos préférences de période dans le formulaire.