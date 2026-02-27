VUE - Projet Pilote

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À propos de cet événement
Accédez à l’expérience complète VUE
Vivez une performance unique dans un lieu emblématique, au cœur d’une captation artistique immersive.
Chaque billet vous donne accès à l’expérience complète: musique, ambiance, rencontres avec les artistes et participation à une œuvre collective.
Ici, vous ne faites pas que regarder.
Vous faites partie de ce qui se crée.
En participant, vous acceptez d’être filmé et de faire partie intégrante de l’œuvre.
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