Projet Universel

Organisé par

Projet Universel

À propos de cet événement

VUE - Projet Pilote

40 Chem. des Sentiers

Wakefield, QC J0X 3G0, Canada

Admission générale
Gratuit

Accédez à l’expérience complète VUE

Vivez une performance unique dans un lieu emblématique, au cœur d’une captation artistique immersive.

Chaque billet vous donne accès à l’expérience complète: musique, ambiance, rencontres avec les artistes et participation à une œuvre collective.

Ici, vous ne faites pas que regarder.
Vous faites partie de ce qui se crée.

En participant, vous acceptez d’être filmé et de faire partie intégrante de l’œuvre.

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