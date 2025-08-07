Promotion abonnement OSS 25-26 - Luc Tanguay

Le forfait ami vous permet de recevoir deux billets pour chacun des 5 Grands Concerts BMO. Une économie de 188 $



Bénéficiez de tous les avantages de l'abonnement régulier en plus des bénéfices exclusifs suivants :





→ Reçu de don émis afin de réduire vos impôts (reçu de 62 $ en raison du rabais de 188 $ déjà accordé )

→ Rabais additionnel sur les spectacles de nos autres séries

→ Accès gratuit aux cocktails d’après-concert (consommations incluses)

→ Mention de votre nom parmi les partenaires prestiges

→ Droit de vote à l’Assemblée générale annuelle de l’organisme

→ Carte de membre de l’organisme





Tous les détails ici : https://ossherbrooke.com/abonnements-vip/