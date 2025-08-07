Orchestre symphonique de Sherbrooke

Offert par

Orchestre symphonique de Sherbrooke

À propos de cette boutique

Promotion abonnement OSS 25-26 - Luc Tanguay

1 billet dans la section A - Abonnement régulier OSS
224 $

Un billet pour chacun des 5 Grands concerts BMO présentés au Centre culturel de l'UdeS. Une économie de 75 $. L'abonnement comprend le stationnement gratuit.

1 billet dans la section B - Abonnement régulier OSS
202 $

Un billet pour chacun des 5 Grands concerts BMO présentés au Centre culturel de l'UdeS. Une économie de 67 $. L'abonnement comprend le stationnement gratuit.

1 billet de la Section C - Abonnement régulier OSS
135 $

Un billet pour chacun des 5 Grands concerts BMO présentés au Centre culturel de l'UdeS. Une économie de 45 $. L'abonnement comprend le stationnement gratuit.

FORFAIT AMI - Abonnement MEMBRE PRESTIGE pour deux personnes
562 $

Le forfait ami vous permet de recevoir deux billets pour chacun des 5 Grands Concerts BMO. Une économie de 188 $


Bénéficiez de tous les avantages de l'abonnement régulier en plus des bénéfices exclusifs suivants :


→ Reçu de don émis afin de réduire vos impôts (reçu de 62 $ en raison du rabais de 188 $ déjà accordé )
→ Rabais additionnel sur les spectacles de nos autres séries
→ Accès gratuit aux cocktails d’après-concert (consommations incluses)
→ Mention de votre nom parmi les partenaires prestiges
→ Droit de vote à l’Assemblée générale annuelle de l’organisme
→ Carte de membre de l’organisme


Tous les détails ici : https://ossherbrooke.com/abonnements-vip/

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!