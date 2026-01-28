Promotion abonnement OSS H26 - Réjean Duranleau

Offert par
À propos de cette boutique
Inclus dans votre achat : 2 abonnements pour les 3 concerts classiques; 2 invitations aux cocktails gratuits des après-concert; 1 billet-stationnement pour chaque concert choisi. Un forfait qui s’élève à 750 $ en retour d’un reçu de don aux fins de l’impôt sur le revenu de 250 $. Ce montant inclut d'ailleurs les taxes et les frais de services.
2 billets de spectacle pour le concert SOUFFLE ET RÉSONANCE de la série 5@7 offert en gratuité avec l'abonnement prestige AMI.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!