proto:fest - 1 an de prototype(s)

dance & draw item
dance & draw
10 $

28 NOV 7PM - 8:30PM


musique live & modèles vivant-es / live music & live models


organisé par / organized by

Amelia Robinson & Naila Kuhlmann

warm up - fence hop item
warm up - fence hop
10 $

28 NOV 8PM - 11PM


pre-dance party

UYAZ, MLLE CEE, SOFTWAREWOLFE, XIBAONA (LIVE)

résonance item
résonance
10 $

29 NOV 11AM - 12:30PM


pratique de mouvement et voix / movement + voice practice


ancrée par / anchored by

Drew Bathory

soft chaos item
soft chaos
10 $

29 NOV 11AM - 12:30PM


pratique d'improvisation somatique par les chakras / guided somatic improvisation practice through the chakras


ancrée par / anchored by

Amara Barner

sabor de mi corazón item
sabor de mi corazón
10 $

29 NOV 1PM - 2:30PM


répertoire chorégraphique de vías / choreographic repertoire by vías


avec / with

Paco Ziel + Diana León

wipshop unplugged item
wipshop unplugged
10 $

29 NOV 3PM - 4:30PM


danse et instruments de musique / dance and musical instruments


avec / with

Lu May


STUDIO 1

comment habiter nos corps item
comment habiter nos corps
10 $

NOV 29 3PM - 4:30PM


comment habiter nos corps

dans un monde qui contribue à leur effacement ?


avec / with

Learning Loop


STUDIO 2

Introduction à la LSQ
10 $

NOV 29 4PM - 6PM


avec / with

Pierre-Olivier Beaulac-Bouchard


AIRE COMMUNE

mechanical meanderings item
mechanical meanderings
10 $

NOV 29 7PM


installation participative / participative installation

avec / with

François & Paolo


STUDIO 2

soirée performances item
soirée performances
10 $

NOV 29 8PM


A FICHU TURNING
CAMIL BELLEFLEUR
CAS PUBLIC
CHARLES GAO
HÉLÈNE REMOUÉ
LO FI DANCE THEORY

NAZLI DURAK

