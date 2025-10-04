Organisé par

Société nationale des Québécoises et Québécois, région des Laurentides

À propos de cet événement

PARTENARIAT - Prix d'excellence en français Gaston-Miron, 14e édition

455 Rue Fournier

Saint-Jérôme, QC J7Z 1X9, Canada

PUBLICITÉ - IRIS VERSICOLORE : LOGO + LIEN + PROGRAMME item
500 $

Votre logo cliquable avec le lien de votre choix sera intégré dans la section PARTENAIRE sur la page du site internet dédiée aux Prix d'excellence en français Gaston-Miron
(grand emplacement) et de plus, votre logo sera publié sur le programme de la remise des prix aux lauréats.

PUBLICITÉ - HARFANG DES NEIGES: LOGO + LIEN item
300 $

Votre logo cliquable avec le lien de votre choix sera intégré dans la section PARTENAIRE sur la page du site internet dédiée aux Prix d'excellence en français Gaston-Miron.
(moyen emplacement)

PUBLICITÉ - BOULEAU JAUNE: LOGO item
200 $

Votre logo sera intégré dans la section PARTENAIRE sur la page du site internet dédiée aux Prix d'excellence en français Gaston-Miron.
(petit emplacement)

