Puppy yoga

En donnant aujourd'hui, vous contribuez directement à l'impact de la Fondation Bourgeois dans notre communauté. Vos dons permettent de mettre en œuvre des actions concrètes, telles que : Offrir une programmation d'ateliers complets et diversifiés pour les écoles, entreprises, et associations sportives, afin de promouvoir une bonne santé mentale. Ces ateliers sont conçus pour éduquer et outiller les participants sur les aspects essentiels du bien-être mental. Organiser des conférences et des formations en partenariat avec des professionnels de la santé, pour démystifier les aspects complexes de la santé mentale et fournir des conseils pratiques. Ces événements permettent d’aborder des sujets sensibles avec des experts, dans le but de briser les stigmates et de donner à chacun les moyens de prendre soin de sa santé mentale. Diffuser du contenu médiatique accessible à tous, comprenant des informations scientifiquement validées sur la santé mentale. Ce contenu est destiné à sensibiliser et à informer le grand public, en rendant la connaissance sur la santé mentale accessible et compréhensible pour tous. Proposer des workshops interactifs en collaboration avec d'autres organismes à but non lucratif de la région, afin de renforcer le soutien communautaire et d’offrir des espaces d'échange et de formation dynamique.

