Centre récréatif et communautaire St-Donat

Organisé par

Centre récréatif et communautaire St-Donat

À propos de cet événement

PUTT POUR LA CAUSE

6547 Rue de Marseille

Montréal, QC H1N 1M1, Canada

Putt à 10h
13 $

Cette heure est votre heure de départ au circuit de mini-golf. Arriver à l'avance.

Putt à 10h30
13 $

Cette heure est votre heure de départ au circuit de mini-golf. Arriver à l'avance.

Putt à 11h
13 $

Cette heure est votre heure de départ au circuit de mini-golf. Arriver à l'avance.

Putt à 11h30
13 $

Cette heure est votre heure de départ au circuit de mini-golf. Arriver à l'avance.

Putt à 12h
13 $

Cette heure est votre heure de départ au circuit de mini-golf. Arriver à l'avance.

Putt à 13h
13 $

Cette heure est votre heure de départ au circuit de mini-golf. Arriver à l'avance.

Putt à 13h30
13 $

Cette heure est votre heure de départ au circuit de mini-golf. Arriver à l'avance.

Putt à 14h
13 $

Cette heure est votre heure de départ au circuit de mini-golf. Arriver à l'avance.

Putt à 14h30
13 $

Cette heure est votre heure de départ au circuit de mini-golf. Arriver à l'avance.

Putt à 15h
13 $

Cette heure est votre heure de départ au circuit de mini-golf. Arriver à l'avance.

Putt à 15h30
13 $

Cette heure est votre heure de départ au circuit de mini-golf. Arriver à l'avance.

Putt à 16h
13 $

Cette heure est votre heure de départ au circuit de mini-golf. Arriver à l'avance.

Putt à 16h30
13 $

Cette heure est votre heure de départ au circuit de mini-golf. Arriver à l'avance.

Ajouter un don pour Centre récréatif et communautaire St-Donat

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!