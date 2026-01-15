PwC Sports Montréal - Inscriptions Hiver 2026 / Registration Winter 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Horaire / Schedule: Lundi, 16 février au lundi, 23 mars 2026 / Mon, Feb 16 to Mon, March 23, 2026
Lieu / Place: 27e étage / 27th Floor, 1250 Boul. René-Levesque O.
Durée / Duration: 6 semaines (17h45 - 18h35) / 6 weeks (5:45 - 6:35 pm)
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Éléonore Morneau ou Neda Saiah.
If you have questions, please communicate with Éléonore Morneau or Neda Saiah.
Horaire / Schedule: Mardi, 10 février au mardi, 17 mars 2026 / Tues, Feb 10 to Tues, March 17, 2026
Lieu / Place: Ermitage Gym - Collège de Montréal (3510 Chem. de la Côte-des-Neiges, Montréal, QC H3H 1T9)
Durée / Duration: 5 semaines (19h45 - 21h45) / 5 weeks (7:45 - 9:45 pm)
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Jasmine Saluja ou Neda Saiah.
If you have questions, please communicate with Jasmine Saluja or Neda Saiah.
Horaire / Schedule: Mardi, 24 mars au mardi, 21 avril 2026 / Tues, Mar 24 to Tues, Apr 21, 2026
Lieu / Place: Ermitage Gym - Collège de Montréal (3510 Chem. de la Côte-des-Neiges, Montréal, QC H3H 1T9)
Durée / Duration: 5 semaines (19h45 - 21h45) / 5 weeks (7:45 - 9:45 pm)
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Jasmine Saluja ou Neda Saiah.
If you have questions, please communicate with Jasmine Saluja or Neda Saiah.
