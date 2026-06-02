Comité Sportif Montréal - PwC Canada

Organisé par

Comité Sportif Montréal - PwC Canada

À propos de cet événement

PwC Sports Montréal - Yoga sur le Canal (17 juin)

FCPP+J6

Montreal, QC H3J, Canada

MERCREDI / WEDNESDAY Yoga Tout Niveau (17 juin)
10 $

Horaire / Schedule: Lundi, 17 juin 2026/ Wed, June 17 2026

Lieu / Place: Canal Lachine (point de rencontre à déterminer) / (meeting point TBD)

Durée / Duration: 1 hour + social (6:30 - 7:30 pm)

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Éléonore Morneau ou Neda Saiah.
If you have questions, please communicate with Éléonore Morneau or Neda Saiah.

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