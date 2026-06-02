PwC Sports Montréal - Yoga sur le Canal (17 juin)

Organisé par
À propos de cet événement
Horaire / Schedule: Lundi, 17 juin 2026/ Wed, June 17 2026
Lieu / Place: Canal Lachine (point de rencontre à déterminer) / (meeting point TBD)
Durée / Duration: 1 hour + social (6:30 - 7:30 pm)
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Éléonore Morneau ou Neda Saiah.
If you have questions, please communicate with Éléonore Morneau or Neda Saiah.
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