PwC Sports Montréal - Yoga sur le Canal (17 juin)

Horaire / Schedule: Lundi, 17 juin 2026/ Wed, June 17 2026



Lieu / Place: Canal Lachine (point de rencontre à déterminer) / (meeting point TBD)



Durée / Duration: 1 hour + social (6:30 - 7:30 pm)



Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Éléonore Morneau ou Neda Saiah.

If you have questions, please communicate with Éléonore Morneau or Neda Saiah.