Quand le silence prend parole (H-P 2026)

Silence qu’as-tu à me dire?

Dans notre société du plein, où nous sommes sans cesse sollicités et amenés à l’extérieur de nous… Comment apprivoiser le silence et le goûter à travers le corps, le coeur et l’âme?

Dans le silence, retrouver le chemin de sa maison intérieure, s’y déposer, se mettre à l’écoute de ce qui prend parole en soi. Dans le silence, créer un espace pour la rencontre de soi, de l’autre et du Tout-Autre.

Présentation avec temps d’intériorisation et partages.

Animation : Lise Parent

Date : (à déterminer)

Frais : 30 $





Renseignements :

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