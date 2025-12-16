Quand le silence prend parole (H-P 2026)

Offert par
Silence qu’as-tu à me dire?
Dans notre société du plein, où nous sommes sans cesse sollicités et amenés à l’extérieur de nous… Comment apprivoiser le silence et le goûter à travers le corps, le coeur et l’âme?
Dans le silence, retrouver le chemin de sa maison intérieure, s’y déposer, se mettre à l’écoute de ce qui prend parole en soi. Dans le silence, créer un espace pour la rencontre de soi, de l’autre et du Tout-Autre.
Présentation avec temps d’intériorisation et partages.
Animation : Lise Parent
Date : (à déterminer)
Frais : 30 $
Renseignements :
[email protected]
418-653-6353 poste 102
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