L'alternative

Organisé par

L'alternative

À propos de cet événement

Quand l'humour fait la différence - Jeunes et parents - Édition 2026

800 Rue St Alphonse-Sud

Thetford Mines, QC G6G 3W3, Canada

Cocktail seulement - Jeune participant
Gratuit

Comprend : (16h30 à 20h00) Réseautage (bouchées et 1 consommation incluse)

Cocktail et spectacle d'humour - Jeune participant
45 $

Comprend : (16h30 à 20h00) Réseautage (bouchées et 1 consommation incluse) - 1 siège pour le spectacle d'humour.

Cocktail seulement
20 $

Comprend : (16h30 à 20h00) Réseautage (bouchées et 1 consommation incluse)

Admission Privilège
65 $

Comprend : (16h30 à 20h00) Réseautage (bouchées et 1 consommation incluse) - 1 siège pour le spectacle d'humour.

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