Quand l'humour fait la différence - Jeunes et parents - Édition 2026

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À propos de cet événement
Comprend : (16h30 à 20h00) Réseautage (bouchées et 1 consommation incluse)
Comprend : (16h30 à 20h00) Réseautage (bouchées et 1 consommation incluse) - 1 siège pour le spectacle d'humour.
Comprend : (16h30 à 20h00) Réseautage (bouchées et 1 consommation incluse)
Comprend : (16h30 à 20h00) Réseautage (bouchées et 1 consommation incluse) - 1 siège pour le spectacle d'humour.
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