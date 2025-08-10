Québec/Ste-Foy A25

Dimanche | 15h à 16h | 7 sept. au 14 déc. Session de 12 cours | avec Mélissa Tapin

*Les niveaux intermédiaires et avancés sont combinés dans le même groupe. (Pour s’inscrire à un cours de niveau débutant, voir la session dans le quartier St-Roch le mercredi soir).



PRÉ-REQUIS: Ce cours intermédiaire/avancé permet à l’élève de poursuivre ses apprentissages et d’élargir son répertoire et ses expériences d'improvisation. Pour s’y inscrire, l’élève doit avoir déjà suivi un cours d’initiation ou avoir une expérience en gigue. Ouvert aux adultes et aux ados (12 ans et +)