Québec/Ste-Foy A25

Adhésion annuelle obligatoire pour chaque élève inscrit (valide de sept. à août) : 20$ - À payer une seule fois pour l’année 2025-26.
Dimanche | 15h à 16h | 7 sept. au 14 déc. Session de 12 cours | avec Mélissa Tapin
*Les niveaux intermédiaires et avancés sont combinés dans le même groupe. (Pour s’inscrire à un cours de niveau débutant, voir la session dans le quartier St-Roch le mercredi soir).
PRÉ-REQUIS: Ce cours intermédiaire/avancé permet à l’élève de poursuivre ses apprentissages et d’élargir son répertoire et ses expériences d'improvisation. Pour s’y inscrire, l’élève doit avoir déjà suivi un cours d’initiation ou avoir une expérience en gigue. Ouvert aux adultes et aux ados (12 ans et +)
T-Shirt en coton biologique, fabriqué au Québec par Frëtt Design. Achetez-le maintenant et économisez 15% sur le prix déjà soldé. SVP mentionner la grandeur désiré dans le formulaire qui suivra. Il vous sera livré par la poste. Les taxes et la livraison sont déjà incluses dans le prix.
