Quebec Silent Jam

Organisé par

Quebec Silent Jam

À propos de cet événement

Jam Silencieux Quebec 2026

184 Rang 10e

Bonsecours, QC J0E 1H0, Canada

Chambre Double
425 $

Chambre pour 2
(3 nuits/9 repas/personne)


Nous offrons un rabais de 25 $ aux premiers arrivants (1er décembre) et un rabais supplémentaire de 25 $ aux personnes BIPOC

(remboursement au centre de retraite)

Chambre Triple
415 $

Chambre pour 3
(3 nuits/9 repas/personne)


Nous offrons un rabais de 25 $ aux premiers arrivants (1er décembre) et un rabais supplémentaire de 25 $ aux personnes BIPOC

(remboursement au centre de retraite)

Dortoir de Quatre
385 $

Chambre pour 4
(3 nuits/9 repas/personne)


Nous offrons un rabais de 25 $ aux premiers arrivants (1er décembre) et un rabais supplémentaire de 25 $ aux personnes BIPOC

(remboursement au centre de retraite)

Dortoir de Sept
385 $

Chambre pour 7
(3 nuits/9 repas/personne)


Nous offrons un rabais de 25 $ aux premiers arrivants (1er décembre) et un rabais supplémentaire de 25 $ aux personnes BIPOC

(remboursement au centre de retraite)

Dortoir de Onze
385 $

Chambre pour 11
(3 nuits/9 repas/personne)


Nous offrons un rabais de 25 $ aux premiers arrivants (1er décembre) et un rabais supplémentaire de 25 $ aux personnes BIPOC

(remboursement au centre de retraite)

Local
330 $

Pas de lits juste des repas
(9 repas/personne)


Nous offrons un rabais de C$25 pour les premiers inscrits (1er décembre) et un rabais supplémentaire de C$25 pour les personnes de couleur

(remboursement au centre de retraite)

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