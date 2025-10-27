Jam Silencieux Quebec 2026

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À propos de cet événement
Chambre pour 2
(3 nuits/9 repas/personne)
Nous offrons un rabais de 25 $ aux premiers arrivants (1er décembre) et un rabais supplémentaire de 25 $ aux personnes BIPOC
(remboursement au centre de retraite)
Chambre pour 3
(3 nuits/9 repas/personne)
Nous offrons un rabais de 25 $ aux premiers arrivants (1er décembre) et un rabais supplémentaire de 25 $ aux personnes BIPOC
(remboursement au centre de retraite)
Chambre pour 4
(3 nuits/9 repas/personne)
Nous offrons un rabais de 25 $ aux premiers arrivants (1er décembre) et un rabais supplémentaire de 25 $ aux personnes BIPOC
(remboursement au centre de retraite)
Chambre pour 7
(3 nuits/9 repas/personne)
Nous offrons un rabais de 25 $ aux premiers arrivants (1er décembre) et un rabais supplémentaire de 25 $ aux personnes BIPOC
(remboursement au centre de retraite)
Chambre pour 11
(3 nuits/9 repas/personne)
Nous offrons un rabais de 25 $ aux premiers arrivants (1er décembre) et un rabais supplémentaire de 25 $ aux personnes BIPOC
(remboursement au centre de retraite)
Pas de lits juste des repas
(9 repas/personne)
Nous offrons un rabais de C$25 pour les premiers inscrits (1er décembre) et un rabais supplémentaire de C$25 pour les personnes de couleur
(remboursement au centre de retraite)
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