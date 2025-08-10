Québec/St-Roch A25

Mercredi | 19h45 à 20h45 | du 10 septembre au 17 décembre // Session de 15 semaines Avec Michelle Asselin et Maude Filion PRÉ-REQUIS: Ce cours intermédiaire permet à l’élève de poursuivre ses apprentissages et d’élargir son répertoire et ses expériences d'improvisation. Pour s’y inscrire, l’élève doit avoir déjà suivi un cours d’initiation ou avoir une petite expérience en gigue. Ouvert aux adultes et aux ados (12 ans et +)