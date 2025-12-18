Québec/St-Roch H26

Mercredi | 18h30 à 19h30 | du 14 janvier au 29 avril (congé 4 mars = relâche) // Session de 15 semaines

Avec Michelle Asselin et Maude Filion.

*Une partie du cours partage un tronc commun avec le groupe Adulte 3.



PRÉ-REQUIS: Ce cours intermédiaire permet à l’élève de poursuivre ses apprentissages et d’élargir son répertoire et ses expériences d'improvisation. Pour s’y inscrire, l’élève doit avoir déjà suivi un cours d’initiation ou avoir une petite expérience en gigue. Ouvert aux adultes et aux ados (12 ans et +)