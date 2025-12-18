Québec/St-Roch H26

Offert par
Adhésion annuelle obligatoire pour chaque élève inscrit (valide de sept. à août) : 20$ - À payer une seule fois pour l’année 2025-26.
Mercredi | 20h10 à 21h10 | du 14 janvier au 29 avril (congé 4 mars = relâche) // Session de 15 semaines
Avec Michelle Asselin et Maude Filion
PRÉ-REQUIS: Aucun pré-requis. Le cours d’initiation aborde les bases de la gigue. C’est le point de départ pour toute personne qui n’a aucune expérience. Ouvert aux adultes et aux ados (12 ans et +)
Mercredi | 18h30 à 19h30 | du 14 janvier au 29 avril (congé 4 mars = relâche) // Session de 15 semaines
Avec Michelle Asselin et Maude Filion.
*Une partie du cours partage un tronc commun avec le groupe Adulte 3.
PRÉ-REQUIS: Ce cours intermédiaire permet à l’élève de poursuivre ses apprentissages et d’élargir son répertoire et ses expériences d'improvisation. Pour s’y inscrire, l’élève doit avoir déjà suivi un cours d’initiation ou avoir une petite expérience en gigue. Ouvert aux adultes et aux ados (12 ans et +)
Mercredi | 19h00 à 20h00 | du 14 janvier au 29 avril (congé 4 mars = relâche) // Session de 15 semaines
Avec Michelle Asselin et Maude Filion
*Une partie du cours partage un tronc commun avec le groupe Adulte 2.
PRÉ-REQUIS: Ce cours avancé permet à l’élève de poursuivre ses apprentissages et d’élargir son répertoire et ses expériences d'improvisation. Pour s’y inscrire, l’élève doit avoir déjà suivi un cours intermédiaire ou avoir une bonne expérience en gigue. Ouvert aux adultes et aux ados (12 ans et +)
T-Shirt en coton biologique, fabriqué au Québec par Frëtt Design. Achetez-le maintenant et économisez 2 $ sur le prix déjà soldé. SVP mentionner la grandeur désirée dans le formulaire qui suivra. Il vous sera livré par la poste. Les taxes et la livraison sont déjà incluses dans le prix.
T-Shirt en coton biologique, fabriqué au Québec par Frëtt Design. SVP mentionner la grandeur désirée dans le formulaire qui suivra. Il vous sera livré par la poste. Les taxes et la livraison sont déjà incluses dans le prix.
