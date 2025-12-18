Québec/Ste-Foy H26

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Adhésion annuelle obligatoire pour chaque élève inscrit (valide de sept. à août) : 20$ - À payer une seule fois pour l’année 2025-26.
Dimanche | 15h à 16h | Le dimanche PM du 11 janvier au 26 avril (congé 1er mars = relâche et 5 avril = Pâques) // Session de 14 semaines | avec Mélissa Tapin
*Les niveaux intermédiaires et avancés sont combinés dans le même groupe. (Pour s’inscrire à un cours de niveau débutant, voir la session dans le quartier St-Roch le mercredi soir).
PRÉ-REQUIS: Ce cours intermédiaire/avancé permet à l’élève de poursuivre ses apprentissages et d’élargir son répertoire et ses expériences d'improvisation. Pour s’y inscrire, l’élève doit avoir déjà suivi un cours d’initiation ou avoir une expérience en gigue. Ouvert aux adultes et aux ados (12 ans et +)
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