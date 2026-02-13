Grands Frères Grandes Soeurs de la Montérégie

Organisé par

Grands Frères Grandes Soeurs de la Montérégie

À propos de cet événement

Quillothon 2026

5550 Av. Trudeau

Saint-Hyacinthe, QC J2S 1H4, Canada

1 Allée au Quillothon
450 $

1 Allée pour 6 personnes incluant la location de souliers;


1 photo d'équipe qui sera publiée sur nos réseaux sociaux avec un remerciement;


Affichage de votre entreprise lors de l'évènement sur les téléviseurs;


1 reçu de charité au montant de 350 $;

Extra visibilité
100 $

Ayez plus de visibilité durant l'évènement en installant une affiche style ''roll up'' de votre entreprise.

Commandite sans participation
450 $

Un remerciement publié sur nos réseaux sociaux;


Affichage de votre entreprise lors de l'évènement sur les téléviseurs;


1 reçu de charité au montant de 400 $;

Une étincelle (don spécifique)
30 $

Un sourire, un clin d'œil, une blague partagée...


Ces petits moments de connexion nourrissent la confiance. Un tout petit geste peut devenir un souvenir marquant pour bâtir une relation.


Offrez à un.e jeune l’occasion de vivre ce premier pas vers un lien sécurisant et bienveillant.


Un moment magique (don spécifique)
70 $

Une discussion, une activité artistique, un jeu, un conseil...


Offrez un moment de présence positive pour s’exprimer, rire, et se sentir valorisé.e.


Ce moment d’écoute et de bienveillance peut faire une grande différence.

Un tremplin vers de nouveaux horizons (don spécifique)
100 $

Danser, coder, skater, créer…


Offrez à un.e jeune la possibilité d'explorer un nouvel intérêt, d'être encouragé.e et inspiré.e, et peut-être de trouver une passion qui transformera sa vie.

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