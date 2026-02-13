Quillothon 2026

Organisé par
À propos de cet événement
1 Allée pour 6 personnes incluant la location de souliers;
1 photo d'équipe qui sera publiée sur nos réseaux sociaux avec un remerciement;
Affichage de votre entreprise lors de l'évènement sur les téléviseurs;
1 reçu de charité au montant de 350 $;
Ayez plus de visibilité durant l'évènement en installant une affiche style ''roll up'' de votre entreprise.
Un remerciement publié sur nos réseaux sociaux;
Affichage de votre entreprise lors de l'évènement sur les téléviseurs;
1 reçu de charité au montant de 400 $;
Un sourire, un clin d'œil, une blague partagée...
Ces petits moments de connexion nourrissent la confiance. Un tout petit geste peut devenir un souvenir marquant pour bâtir une relation.
Offrez à un.e jeune l’occasion de vivre ce premier pas vers un lien sécurisant et bienveillant.
Une discussion, une activité artistique, un jeu, un conseil...
Offrez un moment de présence positive pour s’exprimer, rire, et se sentir valorisé.e.
Ce moment d’écoute et de bienveillance peut faire une grande différence.
Danser, coder, skater, créer…
Offrez à un.e jeune la possibilité d'explorer un nouvel intérêt, d'être encouragé.e et inspiré.e, et peut-être de trouver une passion qui transformera sa vie.
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