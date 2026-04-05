Corps de cadets 2721 des Fusiliers de Sherbrooke

Organisé par

Corps de cadets 2721 des Fusiliers de Sherbrooke

À propos de cet événement

Quillothon 2026

1010 Rue Fairmount

Sherbrooke, QC J1H 3N3, Canada

Billet quilles 13h
25 $

Nombre de parties illimitées entre 13h et 15h Le prix inclut la location des souliers et l'accès aux activités gratuites de la salle publique de 15h à 17h

Billet location table de billard 13h
25 $

Location d'une table de billard de 13h à 15h

Billet quilles 15h
25 $

Nombre de parties illimitées entre 15h et 17h Le prix inclut la location des souliers et l'accès aux activités gratuites de la salle publique de 13h à 15h

Billet location table de billard 15h
25 $

Location d'une table de billard de 15h à 17h

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