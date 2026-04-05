Quillothon 2026

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À propos de cet événement
Nombre de parties illimitées entre 13h et 15h Le prix inclut la location des souliers et l'accès aux activités gratuites de la salle publique de 15h à 17h
Location d'une table de billard de 13h à 15h
Nombre de parties illimitées entre 15h et 17h Le prix inclut la location des souliers et l'accès aux activités gratuites de la salle publique de 13h à 15h
Location d'une table de billard de 15h à 17h
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