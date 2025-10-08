Les 3 sex*

Organisé par

Les 3 sex*

À propos de cet événement

Quiz Night Sex*

2287 Av. Letourneux

Montréal, QC H1V 2N9, Canada

Early Bird
18 $

Recommandé pour toute personne aux études ou à faible revenu.

Admission générale
25 $
Billet solidaire
50 $

Recommandé pour toute personne professionnelle ou toute personne souhaitant encourager l’organisme Les 3 sex* avec un don. Le billet solidaire vous permet de soutenir, de façon concrète et directe, Les 3 sex*.

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