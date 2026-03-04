👞R3 - Formation avancée en aménagement de sentiers pédestre (40h / 5jours)

À propos de cet événement
Organisme ayant son siège social dans les Laurentides.
(Grâce à une subvention de Service Québec)
500,00 $ (Montant avant taxes)
25,00 $ TPS (5 %)
49,87 $ TVQ (9,975 %)
=574,88 $ (Total après taxes)
Organisme ayant son siège social à l'extérieur des Laurentides.
850,00 $ (Montant avant taxes)
42,50 $ TPS (5 %)
84,78 $ TVQ (9,975 %)
=977,29 $ (Total après taxes)
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