Tourisme Laurentides

Organisé par

Tourisme Laurentides

À propos de cet événement

👞R3 - Formation avancée en aménagement de sentiers pédestre (40h / 5jours)

1850 Bd Fernand Lafontaine

Rivière-Rouge, QC J0T 1T0, Canada

Organisme des Laurentides
574,88 $

Organisme ayant son siège social dans les Laurentides.

(Grâce à une subvention de Service Québec)


500,00 $ (Montant avant taxes)

25,00 $ TPS (5 %)

49,87 $ TVQ (9,975 %)

=574,88 $ (Total après taxes)


Hors région
977,29 $

Organisme ayant son siège social à l'extérieur des Laurentides.


850,00 $ (Montant avant taxes)

42,50 $ TPS (5 %)

84,78 $ TVQ (9,975 %)

=977,29 $ (Total après taxes)

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