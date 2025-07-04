Ventes fermées

Vente aux enchères - Pour une bonne cause

Lieu de prise en charge

154 Rue Lafontaine, Rivière-du-Loup, QC G5R 3A2, Canada

Friar et Maggie item
Friar et Maggie item
Friar et Maggie item
Friar et Maggie
50 $

Enchère de départ

Inspiré par le roman « LE TESTAMENT DE L'EMPEREUR »,
de l'auteur québécois GUILLAUME DUMAS.

Acrylique sur toile | 16 x 20 pouces | Par l'artiste Josée Landry.
Vient avec un cadre noir et un certificat d'authenticité.

Parallèles item
Parallèles item
Parallèles item
Parallèles
50 $

Enchère de départ

Inspiré par le roman « L'ÉNIGME DE LA PSYCHÉ : LE FLÉAU D'ANGARIE » de l'autrice rimouskouase JULIE DESJARDINS.

Acrylique sur toile | 16 x 20 pouces | Par l'artiste Amélie Lebel.
Vient avec un cadre noir et un certificat d'authenticité.

Le sommeil des géants item
Le sommeil des géants item
Le sommeil des géants item
Le sommeil des géants
50 $

Enchère de départ

Inspiré par la nouvelle « LE SOMMEIL DES GÉANTS » de l'autrice louperivoise JOE RIVARD.

Acrylique sur toile | 16 x 20 pouces | Par l'artiste Amélie Lebel.
Vient avec un cadre noir et un certificat d'authenticité.

EN COURS DE CRÉATION! item
EN COURS DE CRÉATION!
50 $

Enchère de départ

Inspiré par le roman « FEMMES DE L'EAU » de l'autrice louperivoise MAUDE PINCEREAU.

Acrylique sur toile | 16 x 20 pouces | Par l'artiste Amélie Lebel.
Vient avec un cadre noir et un certificat d'authenticité.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!