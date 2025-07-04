Vente aux enchères - Pour une bonne cause

Enchère de départ
Inspiré par le roman « LE TESTAMENT DE L'EMPEREUR »,
de l'auteur québécois GUILLAUME DUMAS.
Acrylique sur toile | 16 x 20 pouces | Par l'artiste Josée Landry.
Vient avec un cadre noir et un certificat d'authenticité.
Enchère de départ
Inspiré par le roman « L'ÉNIGME DE LA PSYCHÉ : LE FLÉAU D'ANGARIE » de l'autrice rimouskouase JULIE DESJARDINS.
Acrylique sur toile | 16 x 20 pouces | Par l'artiste Amélie Lebel.
Vient avec un cadre noir et un certificat d'authenticité.
Enchère de départ
Inspiré par la nouvelle « LE SOMMEIL DES GÉANTS » de l'autrice louperivoise JOE RIVARD.
Acrylique sur toile | 16 x 20 pouces | Par l'artiste Amélie Lebel.
Vient avec un cadre noir et un certificat d'authenticité.
Enchère de départ
Inspiré par le roman « FEMMES DE L'EAU » de l'autrice louperivoise MAUDE PINCEREAU.
Acrylique sur toile | 16 x 20 pouces | Par l'artiste Amélie Lebel.
Vient avec un cadre noir et un certificat d'authenticité.
