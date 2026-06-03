Le Regroupement des artistes cinéastes de la francophonie canadienne

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RACCORD Image la référence incontournable pour les professionnel·les francophones de l’industrie de l’écran.
Le numéro 2 propose un dossier spécial sur la musique dans le cinéma, célèbre les dix ans du programme Plan Séquence, publie des chiffres clés et explore les grandes transformations de l’industrie, notamment à travers des réflexions sur l’intelligence artificielle.
Portraits inspirants, conseils pratiques et réflexions sur nos métiers : cette édition 2026 confirme le rôle essentiel de RACCORD comme catalyseur du cinéma et de l’audiovisuel francophones en milieu minoritaire, mais aussi comme partenaire incontournable du secteur.
ÉQUIPE ÉDITORIALE
Rédaction en chef : Bruno Boëz
Coordination : Anna Payet
Graphisme et mise en page : Atelier 46
Nous remercions pour leur appui financier le Gouvernement du Canada et le Conseil des arts de l’Ontario. Ce numéro est réalisé grâce à l’appui financier du gouvernement du Québec, de Musicaction, de la Fédération culturelle canadienne-française, de l’Alliance nationale de l’industrie musicale et de CINEMANIA.
📕 Mars 2026
📄 96 pages
ISSN 2819-1463 (imprimé)
🚛 Livraison seulement au Canada
RACCORD Image la référence incontournable pour les professionnel·les francophones de l’industrie de l’écran.
Le numéro 2 propose un dossier spécial sur la musique dans le cinéma, célèbre les dix ans du programme Plan Séquence, publie des chiffres clés et explore les grandes transformations de l’industrie, notamment à travers des réflexions sur l’intelligence artificielle.
Portraits inspirants, conseils pratiques et réflexions sur nos métiers : cette édition 2026 confirme le rôle essentiel de RACCORD comme catalyseur du cinéma et de l’audiovisuel francophones en milieu minoritaire, mais aussi comme partenaire incontournable du secteur.
ÉQUIPE ÉDITORIALE
Rédaction en chef : Bruno Boëz
Coordination : Anna Payet
Graphisme et mise en page : Atelier 46
Nous remercions pour leur appui financier le Gouvernement du Canada et le Conseil des arts de l’Ontario. Ce numéro est réalisé grâce à l’appui financier du gouvernement du Québec, de Musicaction, de la Fédération culturelle canadienne-française, de l’Alliance nationale de l’industrie musicale et de CINEMANIA.
📕 Mars 2026
📄 96 pages
ISSN 2819-1471 (en ligne)
🛒 Disponible partout
Dans ce premier numéro, vous saurez tout sur l’origine et le développement de notre organisation en tant que porte-parole des cinéastes francophones en situation minoritaire au Canada. Vous connaîtrez davantage leurs réalités de création et préoccupations. Nous mettons en lumière les revendications d’autres d’organismes nationaux porte-parole pour défendre les droits des communautés francophones, les moyens donnés à l’industrie des écrans et la souveraineté culturelle du pays.
Des cinéastes racontent l’histoire de l’audiovisuel en Acadie, dans l’Ontario et dans l’Ouest et le Nord du Canada, avec la lentille exclusive de la francophonie. Vous comprendrez comment tout a commencé et comment s’est structuré notre secteur : de la régionalisation de l’Office national du film dans les années 1970 à l’émergence des sociétés de production indépendantes dans les années 1990 et 2000. C’est un vivier créatif et une collection vivante d’œuvres sur le petit et grand écran que nos créateurs et créatrices ont légué au fil des décennies et qui continue à s’enrichir abondamment.
ÉQUIPE ÉDITORIAL
Rédacteur en chef : Bruno Boëz
Coordinatrice : Anna Payet
Graphiste : Olivier Lasser
Nous remercions pour leur appui financier le Gouvernement du Canada et le Conseil des arts de l’Ontario
📕 Mars 2025
📄 92 pages
ISSN 2819-1463 (imprimé)
🚛 Livraison seulement au Canada
Dans ce premier numéro, vous saurez tout sur l’origine et le développement de notre organisation en tant que porte-parole des cinéastes francophones en situation minoritaire au Canada. Vous connaîtrez davantage leurs réalités de création et préoccupations. Nous mettons en lumière les revendications d’autres d’organismes nationaux porte-parole pour défendre les droits des communautés francophones, les moyens donnés à l’industrie des écrans et la souveraineté culturelle du pays.
Des cinéastes racontent l’histoire de l’audiovisuel en Acadie, dans l’Ontario et dans l’Ouest et le Nord du Canada, avec la lentille exclusive de la francophonie. Vous comprendrez comment tout a commencé et comment s’est structuré notre secteur : de la régionalisation de l’Office national du film dans les années 1970 à l’émergence des sociétés de production indépendantes dans les années 1990 et 2000. C’est un vivier créatif et une collection vivante d’œuvres sur le petit et grand écran que nos créateurs et créatrices ont légué au fil des décennies et qui continue à s’enrichir abondamment.
ÉQUIPE ÉDITORIAL
Rédacteur en chef : Bruno Boëz
Coordinatrice : Anna Payet
Graphiste : Olivier Lasser
Nous remercions pour leur appui financier le Gouvernement du Canada et le Conseil des arts de l’Ontario
📕 Mars 2025
📄 92 pages
ISSN 2819-1471 (en ligne)
🛒 Disponible partout
Profitez de l'achat des deux numéros RACCORD IMAGE pour seulement 30$!
La revue de référence pour tous les professionnels francophones de l’industrie.
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