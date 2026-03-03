Raks Québec 2026 Inscriptions compétition

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À propos de cet événement
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2.2.1 Catégorie « ORIENTAL CLASSIQUE »
2.2.1.1 « AMATEUR »
Le temps alloué pour le niveau « amateur » est d’une durée maximale de 3:00 (3 minutes). Si un solo de percussions est compris dans le morceau musical choisi, il ne devra pas excéder le tiers du temps alloué, à savoir 1:00 minute.
2.2.1.2 « SEMI-PROFESSIONNEL»
Le temps alloué pour le niveau « semi-professionnel » est d’une durée maximale de 3:00 (3 minutes). Si un solo de percussions est compris dans le morceau musical choisi, il ne devra pas excéder le tiers du temps alloué, à savoir 1:00 minute.
*Sur demande des juges, la compétitrice de niveau semi-professionnel se verra dans l’obligation d’exécuter une improvisation sur un taksim. Les danseuses sélectionnées pour cette partie danseront le taksim toutes ensemble sur la scène pour un maximum de 5 danseuses à la fois.
2.2.1.3 « PROFESSIONNEL »
Le temps alloué pour le niveau « professionnel » est d’une durée de 3:00 (3 minutes). Si un solo de percussions est compris dans le morceau musical choisi, il ne devra pas excéder le tiers du temps alloué, à savoir 1:00 minutes.
*Sur demande des juges, la compétitrice de niveau professionnel se verra dans l’obligation d’exécuter une improvisation sur un taksim. Les danseuses sélectionnées pour cette partie danseront le taksim toutes ensemble sur la scène pour un maximum de 5 danseuses à la fois.
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2.2.2.1 Dans la catégorie «FOLKLORE», les niveaux amateur, semi-professionnel et professionnel sont regroupés dans une seule catégorie.
2.2.2.2 Le lien entre les pas, le costume et la musique sera l’objet d’une attention particulière dans cette catégorie.
2.2.2.3 Le temps alloué est d’une durée de 3:00 (3 minutes).
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2.2.3.1 La catégorie «FUSION» regroupe les styles de danse tribal, tribal fusion et oriental fusion.
2.2.3.2 Le style oriental-fusion désigne une fusion de minimum deux styles de danse, dont un des styles doit être de la danse orientale. Cette catégorie regroupe aussi les numéros utilisant de la musique «techno», et/ou l’utilisation d’accessoires de danse non traditionnels à la danse orientale tels que les éventails, le sabre, les ailes d’isis ou autre.
2.2.3.3 Dans la catégorie «FUSION», les niveaux amateur, semi-professionnel et professionnel sont regroupés dans une seule catégorie.
2.2.3.4 Le temps alloué est d’une durée de 3:00 (3 minutes).
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2.2.4.1 Dans la catégorie «DIVA», les niveaux amateur, semi-professionnel et professionnel sont regroupés dans une seule catégorie.
2.2.4.2 Une compétitrice âgée de quarante (40) ans et plus aura le choix de s’inscrire dans la catégorie DIVA (tous niveaux confondus) ou de s’inscrire dans l’un ou l’autre des niveaux de sa catégorie.
2.2.4.3 Le temps alloué est d’une durée de 3:00 (3 minutes).
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*L'improvisation sera un style surprise dévoilé sur scène.
2.2.5.1 Dans la catégorie « MAÎTRE DE L’IMPROVISATION», les niveaux amateur, semi-professionnel et professionnel sont regroupés dans une seule catégorie.
2.2.5.2 Le temps alloué sera de 2min30 à 3 min.
2.2.5.3 Étant donné le but d’apprécier les qualités d'improvisation des compétitrices, la musique (de style oriental) sera imposée et connue de la compétitrice seulement lorsqu’elle sera sur scène.
ATTENTION: Sélectionner le nombre de billet correspondant au nombre de compétitrices, le tarif est de 30$ par compétitrice. (ex: 3 billets pour un trio) LES BILLETS POUR TOUT LE GROUPE DOIVENT ÊTRE ACHETÉS EN MÊME TEMPS.
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2.2.6 Catégorie « GROUPE »
2.2.6.1 On appelle « Groupe » toute formation composée de deux (2) compétitrices ou plus.
2.2.6.2 Dans cette catégorie, 4 catégories de groupes:
1) «oriental classique» de niveau amateur
2) «oriental classique» de niveaux semi-professionnel & professionnel (rappel: dès qu’une formation comprend une compétitrice semi-professionnel ou professionnel, ce groupe doit s’inscrire dans la catégorie de niveau semi-professionnel /professionnel)
2.2.6.3 Le temps alloué pour les compétitions « Groupe » est d’une durée de 3:30 (3:30 minutes).
2.2.6.4 Pour la catégorie groupe, il n’y a pas de limite de temps pour les « drum solos ».
ATTENTION: Sélectionner le nombre de billets correspondant au nombre de compétitrices, le tarif est de 30$ par compétitrice. (ex: 3 billets pour un trio) LES BILLETS POUR TOUT LE GROUPE DOIVENT ÊTRE ACHETÉS EN MÊME TEMPS.
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2.2.6 Catégorie « GROUPE »
2.2.6.1 On appelle « Groupe » toute formation composée de deux (2) compétitrices ou plus.
2.2.6.2 Dans cette catégorie «Folklore» tous niveaux confondus
2.2.6.3 Le temps alloué pour les compétitions « Groupe » est d’une durée de 3:30 (3:30 minutes).
2.2.6.4 Pour la catégorie groupe, il n’y a pas de limite de temps pour les « drum solos ».
ATTENTION: Sélectionner le nombre de billets correspondant au nombre de compétitrices, le tarif est de 30$ par compétitrice. (ex: 3 billets pour un trio) LES BILLETS POUR TOUT LE GROUPE DOIVENT ÊTRE ACHETÉS EN MÊME TEMPS.
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2.2.6 Catégorie « GROUPE »
2.2.6.1 On appelle « Groupe » toute formation composée de deux (2) compétitrices ou plus.
2.2.6.2 Dans cette catégorie «fusion» tous niveaux confondus
2.2.6.3 Le temps alloué pour les compétitions « Groupe » est d’une durée de 3:30 (3:30 minutes).
2.2.6.4 Pour la catégorie groupe, il n’y a pas de limite de temps pour les « drum solos ».
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2.2.1 Catégorie « ORIENTAL CLASSIQUE »
2.2.1.1 « AMATEUR »
Le temps alloué pour le niveau « amateur » est d’une durée maximale de 3:00 (3 minutes). Si un solo de percussions est compris dans le morceau musical choisi, il ne devra pas excéder le tiers du temps alloué, à savoir 1:00 minutes.
2.2.1.2 « SEMI-PROFESSIONNEL»
Le temps alloué pour le niveau « semi-professionnel » est d’une durée maximale de 3:00 (3 minutes). Si un solo de percussions est compris dans le morceau musical choisi, il ne devra pas excéder le tiers du temps alloué, à savoir 1:00 minutes.
*Sur demande des juges, la compétitrice de niveau semi-professionnel se verra dans l’obligation d’exécuter une improvisation sur un taksim. Les danseuses sélectionnées pour cette partie danseront le taksim toutes ensemble sur la scène pour un maximum de 5 danseuses à la fois.
2.2.1.3 « PROFESSIONNEL »
Le temps alloué pour le niveau « professionnel » est d’une durée de 3:00 (3 minutes). Si un solo de percussions est compris dans le morceau musical choisi, il ne devra pas excéder le tiers du temps alloué, à savoir 1:00 minutes.
*Sur demande des juges, la compétitrice de niveau professionnel se verra dans l’obligation d’exécuter une improvisation sur un taksim. Les danseuses sélectionnées pour cette partie danseront le taksim toutes ensemble sur la scène pour un maximum de 5 danseuses à la fois.
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2.2.2.1 Dans la catégorie «FOLKLORE», les niveaux amateur, semi-professionnel et professionnel sont regroupés dans une seule catégorie.
2.2.2.2 Le lien entre les pas, le costume et la musique sera l’objet d’une attention particulière dans cette catégorie.
2.2.2.3 Le temps alloué est d’une durée de 3:00 (3 minutes).
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2.2.3.1 La catégorie «FUSION» regroupe les styles de danse tribal, tribal fusion et oriental fusion.
2.2.3.2 Le style oriental-fusion désigne une fusion de minimum deux styles de danse, dont un des styles doit être de la danse orientale. Cette catégorie regroupe aussi les numéros utilisant de la musique «techno», et/ou l’utilisation d’accessoires de danse non traditionnels à la danse orientale tels que les éventails, le sabre, les ailes d’isis ou autre.
2.2.3.3 Dans la catégorie «FUSION», les niveaux amateur, semi-professionnel et professionnel sont regroupés dans une seule catégorie.
2.2.3.4 Le temps alloué est d’une durée de 3:00 (3 minutes).
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2.2.4.1 Dans la catégorie «DIVA», les niveaux amateur, semi-professionnel et professionnel sont regroupés dans une seule catégorie.
2.2.4.2 Une compétitrice âgée de quarante (40) ans et plus aura le choix de s’inscrire dans la catégorie DIVA (tous niveaux confondus) ou de s’inscrire dans l’un ou l’autre des niveaux de sa catégorie.
2.2.4.3 Le temps alloué est d’une durée de 3:00 (3 minutes).
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*L'improvisation sera un style surprise dévoilé sur scène.
2.2.5.1 Dans la catégorie « MAÎTRE DE L’IMPROVISATION», les niveaux amateur, semi-professionnel et professionnel sont regroupés dans une seule catégorie.
2.2.5.2 Le temps alloué sera de 2min30 à 3 min.
2.2.5.3 Étant donné le but d’apprécier les qualités d'improvisation des compétitrices, la musique (de style oriental) sera imposée et connue de la compétitrice seulement lorsqu’elle sera sur scène.
ATTENTION: Sélectionner le nombre de billet correspondant au nombre de compétitrices, le tarif est de 30$ par compétitrice membre ou 70$ pour les non-membre. (ex: 3 billets pour un trio)
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2.2.6 Catégorie « GROUPE »
2.2.6.1 On appelle « Groupe » toute formation composée de deux (2) compétitrices ou plus.
2.2.6.2 Dans cette catégorie, 4 catégories de groupes:
1) «oriental classique» de niveau amateur
2) «oriental classique» de niveaux semi-professionnel & professionnel (rappel: dès qu’une formation comprend une compétitrice semi-professionnel ou professionnel, ce groupe doit s’inscrire dans la catégorie de niveau semi-professionnel /professionnel)
2.2.6.3 Le temps alloué pour les compétitions « Groupe » est d’une durée de 3:30 (3 minutes 30 secondes).
2.2.6.4 Pour la catégorie groupe, il n’y a pas de limite de temps pour les « drum solos ».
ATTENTION: Sélectionner le nombre de billets correspondant au nombre de compétitrices, le tarif est de 30$ par compétitrice membre ou 70$ pour les non-membre. (ex: 3 billets pour un trio)
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2.2.6 Catégorie « GROUPE »
2.2.6.1 On appelle « Groupe » toute formation composée de deux (2) compétitrices ou plus.
2.2.6.2 Dans cette catégorie «Folklore» tous niveaux confondus
2.2.6.3 Le temps alloué pour les compétitions « Groupe » est d’une durée de 3:30 (3 minutes 30 secondes).
ATTENTION: Sélectionner le nombre de billets correspondant au nombre de compétitrices, le tarif est de 30$ par compétitrice membre ou 70$ pour les non-membre. (ex: 3 billets pour un trio)
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2.2.6 Catégorie « GROUPE »
2.2.6.1 On appelle « Groupe » toute formation composée de deux (2) compétitrices ou plus.
2.2.6.2 Dans cette catégorie «Fusion» est tous niveaux confondus
2.2.6.3 Le temps alloué pour les compétitions « Groupe » est d’une durée de 3:30 (3 minutes trente secondes).
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