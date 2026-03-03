Raks Québec 2026 Inscriptions compétition

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2.2.1 Catégorie « ORIENTAL CLASSIQUE »

2.2.1.1 « AMATEUR »

Le temps alloué pour le niveau « amateur » est d’une durée maximale de 3:00 (3 minutes). Si un solo de percussions est compris dans le morceau musical choisi, il ne devra pas excéder le tiers du temps alloué, à savoir 1:00 minute.



2.2.1.2 « SEMI-PROFESSIONNEL»

Le temps alloué pour le niveau « semi-professionnel » est d’une durée maximale de 3:00 (3 minutes). Si un solo de percussions est compris dans le morceau musical choisi, il ne devra pas excéder le tiers du temps alloué, à savoir 1:00 minute.

*Sur demande des juges, la compétitrice de niveau semi-professionnel se verra dans l’obligation d’exécuter une improvisation sur un taksim. Les danseuses sélectionnées pour cette partie danseront le taksim toutes ensemble sur la scène pour un maximum de 5 danseuses à la fois.



2.2.1.3 « PROFESSIONNEL »

Le temps alloué pour le niveau « professionnel » est d’une durée de 3:00 (3 minutes). Si un solo de percussions est compris dans le morceau musical choisi, il ne devra pas excéder le tiers du temps alloué, à savoir 1:00 minutes.

*Sur demande des juges, la compétitrice de niveau professionnel se verra dans l’obligation d’exécuter une improvisation sur un taksim. Les danseuses sélectionnées pour cette partie danseront le taksim toutes ensemble sur la scène pour un maximum de 5 danseuses à la fois.