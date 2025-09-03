Ralentir pour mieux vivre

Des outils de croissance psychologique et spirituelle

Comment nous engager dans des choix qui résonnent avec nos valeurs profondes? Quelle place donner à nos émotions, à nos pensées, aux multiples choix qui nous entourent? Cette conférence propose une réflexion sur nos engagements à partir d’outils issus de la psychologie et de la spiritualité ignatienne.

Un moment de ressourcement pour mieux comprendre les dynamiques intérieures qui soutiennent ou freinent notre capacité à nous engager et repartir bien outillés.

Animation : Leslie-Ann Boily, Ph. D. en psychologie et Myriam Bourget

Date : Jeudi 23 octobre, de 18 h 30 à 20 h 30

Lieu : Centre de spiritualité Manrèse

Frais : 30 $

Renseignements et inscription :

[email protected]

418-653-6353 poste 102