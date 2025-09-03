Ralentir pour mieux vivre

Offert par
Des outils de croissance psychologique et spirituelle
Comment nous engager dans des choix qui résonnent avec nos valeurs profondes? Quelle place donner à nos émotions, à nos pensées, aux multiples choix qui nous entourent? Cette conférence propose une réflexion sur nos engagements à partir d’outils issus de la psychologie et de la spiritualité ignatienne.
Un moment de ressourcement pour mieux comprendre les dynamiques intérieures qui soutiennent ou freinent notre capacité à nous engager et repartir bien outillés.
Animation : Leslie-Ann Boily, Ph. D. en psychologie et Myriam Bourget
Date : Jeudi 23 octobre, de 18 h 30 à 20 h 30
Lieu : Centre de spiritualité Manrèse
Frais : 30 $
Renseignements et inscription :
[email protected]
418-653-6353 poste 102
