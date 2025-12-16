Ralentir pour mieux vivre (H-P 2026)

Offert par
Des outils de croissance
psychologique et spirituelle
Comment nous engager dans des choix qui résonnent avec nos valeurs profondes? Quelle place donner à nos émotions, à nos pensées, aux multiples choix qui nous entourent? Se connaitre, se respecter, s’aimer, s’engager, se construire.
Ces conférences-ateliers proposent des réflexions sur les thèmes suivants à partir d’outils issus de la psychologie et de la spiritualité ignatienne:
Santé mentale et stress – Jeudi 29 janv.
Gestion de la colère et affirmation de soi – Jeudi 12 fév.
Engagement, sens et vie – Jeudi 19 mars
Dire non pour dire oui : renoncer pour choisir – Jeudi 23 avril
Animation : Leslie-Ann Boily, Ph. D. en psychologie et Myriam Bourget
Dates : Jeudis 29 janv. – 12 fév. – 19 mars – 23 avril de 18 h 30 à 20 h 30
Frais : 30 $ par rencontre, 110 $ pour la série
Renseignements et inscription :
[email protected]
418-653-6353 poste 102
Série de 4 rencontres
