Ralentir pour mieux vivre (H-P 2026)

Des outils de croissance

psychologique et spirituelle

Comment nous engager dans des choix qui résonnent avec nos valeurs profondes? Quelle place donner à nos émotions, à nos pensées, aux multiples choix qui nous entourent? Se connaitre, se respecter, s’aimer, s’engager, se construire.

Ces conférences-ateliers proposent des réflexions sur les thèmes suivants à partir d’outils issus de la psychologie et de la spiritualité ignatienne:

Santé mentale et stress – Jeudi 29 janv.

Gestion de la colère et affirmation de soi – Jeudi 12 fév.

Engagement, sens et vie – Jeudi 19 mars

Dire non pour dire oui : renoncer pour choisir – Jeudi 23 avril

Animation : Leslie-Ann Boily, Ph. D. en psychologie et Myriam Bourget

Dates : Jeudis 29 janv. – 12 fév. – 19 mars – 23 avril de 18 h 30 à 20 h 30

Frais : 30 $ par rencontre, 110 $ pour la série

Renseignements et inscription :

[email protected]

418-653-6353 poste 102