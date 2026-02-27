Ralliement Jeunesse - Printemps 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Grand-Remous, QC J0W 1E0, Canada
Comprend le transport en autobus, l'hébergement, la nourriture, les taxes ainsi que la programmation.
Comprend le transport en autobus, l'hébergement, la nourriture, les taxes ainsi que la programmation.
L'option d'un menu sans lactose est offert par le Camp des Bouleaux avec des frais supplémentaires.
L'option de menu sans gluten est offert par le Camp des Bouleaux avec des frais supplémentaires.
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