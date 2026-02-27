église le Sentier - Vente

Organisé par

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À propos de cet événement

Ralliement Jeunesse - Printemps 2026

71 Chem. Pin Rouge

Grand-Remous, QC J0W 1E0, Canada

Inscription pour la fin de semaine (fille)
160 $

Comprend le transport en autobus, l'hébergement, la nourriture, les taxes ainsi que la programmation.

Inscription pour la fin de semaine (gars)
160 $

Comprend le transport en autobus, l'hébergement, la nourriture, les taxes ainsi que la programmation.

Leader jeunesse (fille)
80 $
Leader jeunesse (gars)
80 $
Option sans lactose
30 $

L'option d'un menu sans lactose est offert par le Camp des Bouleaux avec des frais supplémentaires.

Option sans gluten
30 $

L'option de menu sans gluten est offert par le Camp des Bouleaux avec des frais supplémentaires.

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