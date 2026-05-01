Espace loisirs Brompton

Organisé par

Espace loisirs Brompton

À propos de cet événement

Rallye auto & méchoui

127 Rue du Frère-Théode

Sherbrooke, QC J1C 0S3, Canada

13h – Départ rallye + souper méchoui
50 $

Accès complet au rallye auto et au souper méchoui du 24 octobre.


Important - fonctionnement des équipes

1 billet = 1 personne

Une seule personne doit faire la réservation pour toute l'équipe (1 véhicule)

Le nombre de billets achetés = nombre de personnes dans le véhicule

Maximum 5 personnes par véhicule (ceintures obligatoires)


👉 Exemple

Vous êtes 4 dans votre auto

→ vous devez acheter 4 billets dans le même départ


👉 Ne pas faire

Chaque personne réserve son billet de son côté

→ vous risquez de ne pas être dans le même départ


Ce billet inclut

  • Participation au rallye automobile (1 véhicule par équipe)
  • Cahier d'énigmes remis à votre équipe
  • Souper méchoui en formule buffet
  • Accès à l'ambiance sur place et au service de bar
  • Participation à la remise des prix et aux tirages

Important

  • Une seule personne doit réserver pour toute l'équipe
  • Le nombre de billets doit correspondre au nombre de participants dans le véhicule

Départs entre 13 h et 15 h

Retour au point de départ

Souper à 18 h

Remise des prix à 19 h


Chez Espace Loisirs Brompton, on joue pour vrai. Ce rallye, on l’a monté pour que tu vives quelque chose de différent! On a hâte de te voir embarquer!

13h10 – Départ rallye + souper méchoui
50 $

Accès complet au rallye auto et au souper méchoui du 24 octobre.


Important - fonctionnement des équipes

1 billet = 1 personne

Une seule personne doit faire la réservation pour toute l'équipe (1 véhicule)

Le nombre de billets achetés = nombre de personnes dans le véhicule

Maximum 5 personnes par véhicule (ceintures obligatoires)


👉 Exemple

Vous êtes 4 dans votre auto

→ vous devez acheter 4 billets dans le même départ


👉 Ne pas faire

Chaque personne réserve son billet de son côté

→ vous risquez de ne pas être dans le même départ


Ce billet inclut

  • Participation au rallye automobile (1 véhicule par équipe)
  • Cahier d'énigmes remis à votre équipe
  • Souper méchoui en formule buffet
  • Accès à l'ambiance sur place et au service de bar
  • Participation à la remise des prix et aux tirages

Important

  • Une seule personne doit réserver pour toute l'équipe
  • Le nombre de billets doit correspondre au nombre de participants dans le véhicule

Départs entre 13 h et 15 h

Retour au point de départ

Souper à 18 h

Remise des prix à 19 h


Chez Espace Loisirs Brompton, on joue pour vrai. Ce rallye, on l’a monté pour que tu vives quelque chose de différent! On a hâte de te voir embarquer!

13h20 – Départ rallye + souper méchoui
50 $

Accès complet au rallye auto et au souper méchoui du 24 octobre.


Important - fonctionnement des équipes

1 billet = 1 personne

Une seule personne doit faire la réservation pour toute l'équipe (1 véhicule)

Le nombre de billets achetés = nombre de personnes dans le véhicule

Maximum 5 personnes par véhicule (ceintures obligatoires)


👉 Exemple

Vous êtes 4 dans votre auto

→ vous devez acheter 4 billets dans le même départ


👉 Ne pas faire

Chaque personne réserve son billet de son côté

→ vous risquez de ne pas être dans le même départ


Ce billet inclut

  • Participation au rallye automobile (1 véhicule par équipe)
  • Cahier d'énigmes remis à votre équipe
  • Souper méchoui en formule buffet
  • Accès à l'ambiance sur place et au service de bar
  • Participation à la remise des prix et aux tirages

Important

  • Une seule personne doit réserver pour toute l'équipe
  • Le nombre de billets doit correspondre au nombre de participants dans le véhicule

Départs entre 13 h et 15 h

Retour au point de départ

Souper à 18 h

Remise des prix à 19 h


Chez Espace Loisirs Brompton, on joue pour vrai. Ce rallye, on l’a monté pour que tu vives quelque chose de différent! On a hâte de te voir embarquer!

13h30 – Départ rallye + souper méchoui
50 $

Accès complet au rallye auto et au souper méchoui du 24 octobre.


Important - fonctionnement des équipes

1 billet = 1 personne

Une seule personne doit faire la réservation pour toute l'équipe (1 véhicule)

Le nombre de billets achetés = nombre de personnes dans le véhicule

Maximum 5 personnes par véhicule (ceintures obligatoires)


👉 Exemple

Vous êtes 4 dans votre auto

→ vous devez acheter 4 billets dans le même départ


👉 Ne pas faire

Chaque personne réserve son billet de son côté

→ vous risquez de ne pas être dans le même départ


Ce billet inclut

  • Participation au rallye automobile (1 véhicule par équipe)
  • Cahier d'énigmes remis à votre équipe
  • Souper méchoui en formule buffet
  • Accès à l'ambiance sur place et au service de bar
  • Participation à la remise des prix et aux tirages

Important

  • Une seule personne doit réserver pour toute l'équipe
  • Le nombre de billets doit correspondre au nombre de participants dans le véhicule

Départs entre 13 h et 15 h

Retour au point de départ

Souper à 18 h

Remise des prix à 19 h


Chez Espace Loisirs Brompton, on joue pour vrai. Ce rallye, on l’a monté pour que tu vives quelque chose de différent! On a hâte de te voir embarquer!

13h40– Départ rallye + souper méchoui
50 $

Accès complet au rallye auto et au souper méchoui du 24 octobre.


Important - fonctionnement des équipes

1 billet = 1 personne

Une seule personne doit faire la réservation pour toute l'équipe (1 véhicule)

Le nombre de billets achetés = nombre de personnes dans le véhicule

Maximum 5 personnes par véhicule (ceintures obligatoires)


👉 Exemple

Vous êtes 4 dans votre auto

→ vous devez acheter 4 billets dans le même départ


👉 Ne pas faire

Chaque personne réserve son billet de son côté

→ vous risquez de ne pas être dans le même départ


Ce billet inclut

  • Participation au rallye automobile (1 véhicule par équipe)
  • Cahier d'énigmes remis à votre équipe
  • Souper méchoui en formule buffet
  • Accès à l'ambiance sur place et au service de bar
  • Participation à la remise des prix et aux tirages

Important

  • Une seule personne doit réserver pour toute l'équipe
  • Le nombre de billets doit correspondre au nombre de participants dans le véhicule

Départs entre 13 h et 15 h

Retour au point de départ

Souper à 18 h

Remise des prix à 19 h


Chez Espace Loisirs Brompton, on joue pour vrai. Ce rallye, on l’a monté pour que tu vives quelque chose de différent! On a hâte de te voir embarquer!

13h50– Départ rallye + souper méchoui
50 $

Accès complet au rallye auto et au souper méchoui du 24 octobre.


Important - fonctionnement des équipes

1 billet = 1 personne

Une seule personne doit faire la réservation pour toute l'équipe (1 véhicule)

Le nombre de billets achetés = nombre de personnes dans le véhicule

Maximum 5 personnes par véhicule (ceintures obligatoires)


👉 Exemple

Vous êtes 4 dans votre auto

→ vous devez acheter 4 billets dans le même départ


👉 Ne pas faire

Chaque personne réserve son billet de son côté

→ vous risquez de ne pas être dans le même départ


Ce billet inclut

  • Participation au rallye automobile (1 véhicule par équipe)
  • Cahier d'énigmes remis à votre équipe
  • Souper méchoui en formule buffet
  • Accès à l'ambiance sur place et au service de bar
  • Participation à la remise des prix et aux tirages

Important

  • Une seule personne doit réserver pour toute l'équipe
  • Le nombre de billets doit correspondre au nombre de participants dans le véhicule

Départs entre 13 h et 15 h

Retour au point de départ

Souper à 18 h

Remise des prix à 19 h


Chez Espace Loisirs Brompton, on joue pour vrai. Ce rallye, on l’a monté pour que tu vives quelque chose de différent! On a hâte de te voir embarquer!

14h– Départ rallye + souper méchoui
50 $

Accès complet au rallye auto et au souper méchoui du 24 octobre.


Important - fonctionnement des équipes

1 billet = 1 personne

Une seule personne doit faire la réservation pour toute l'équipe (1 véhicule)

Le nombre de billets achetés = nombre de personnes dans le véhicule

Maximum 5 personnes par véhicule (ceintures obligatoires)


👉 Exemple

Vous êtes 4 dans votre auto

→ vous devez acheter 4 billets dans le même départ


👉 Ne pas faire

Chaque personne réserve son billet de son côté

→ vous risquez de ne pas être dans le même départ


Ce billet inclut

  • Participation au rallye automobile (1 véhicule par équipe)
  • Cahier d'énigmes remis à votre équipe
  • Souper méchoui en formule buffet
  • Accès à l'ambiance sur place et au service de bar
  • Participation à la remise des prix et aux tirages

Important

  • Une seule personne doit réserver pour toute l'équipe
  • Le nombre de billets doit correspondre au nombre de participants dans le véhicule

Départs entre 13 h et 15 h

Retour au point de départ

Souper à 18 h

Remise des prix à 19 h


Chez Espace Loisirs Brompton, on joue pour vrai. Ce rallye, on l’a monté pour que tu vives quelque chose de différent! On a hâte de te voir embarquer!

14h10– Départ rallye + souper méchoui
50 $

Accès complet au rallye auto et au souper méchoui du 24 octobre.


Important - fonctionnement des équipes

1 billet = 1 personne

Une seule personne doit faire la réservation pour toute l'équipe (1 véhicule)

Le nombre de billets achetés = nombre de personnes dans le véhicule

Maximum 5 personnes par véhicule (ceintures obligatoires)


👉 Exemple

Vous êtes 4 dans votre auto

→ vous devez acheter 4 billets dans le même départ


👉 Ne pas faire

Chaque personne réserve son billet de son côté

→ vous risquez de ne pas être dans le même départ


Ce billet inclut

  • Participation au rallye automobile (1 véhicule par équipe)
  • Cahier d'énigmes remis à votre équipe
  • Souper méchoui en formule buffet
  • Accès à l'ambiance sur place et au service de bar
  • Participation à la remise des prix et aux tirages

Important

  • Une seule personne doit réserver pour toute l'équipe
  • Le nombre de billets doit correspondre au nombre de participants dans le véhicule

Départs entre 13 h et 15 h

Retour au point de départ

Souper à 18 h

Remise des prix à 19 h


Chez Espace Loisirs Brompton, on joue pour vrai. Ce rallye, on l’a monté pour que tu vives quelque chose de différent! On a hâte de te voir embarquer!

14h20– Départ rallye + souper méchoui
50 $

Accès complet au rallye auto et au souper méchoui du 24 octobre.


Important - fonctionnement des équipes

1 billet = 1 personne

Une seule personne doit faire la réservation pour toute l'équipe (1 véhicule)

Le nombre de billets achetés = nombre de personnes dans le véhicule

Maximum 5 personnes par véhicule (ceintures obligatoires)


👉 Exemple

Vous êtes 4 dans votre auto

→ vous devez acheter 4 billets dans le même départ


👉 Ne pas faire

Chaque personne réserve son billet de son côté

→ vous risquez de ne pas être dans le même départ


Ce billet inclut

  • Participation au rallye automobile (1 véhicule par équipe)
  • Cahier d'énigmes remis à votre équipe
  • Souper méchoui en formule buffet
  • Accès à l'ambiance sur place et au service de bar
  • Participation à la remise des prix et aux tirages

Important

  • Une seule personne doit réserver pour toute l'équipe
  • Le nombre de billets doit correspondre au nombre de participants dans le véhicule

Départs entre 13 h et 15 h

Retour au point de départ

Souper à 18 h

Remise des prix à 19 h


Chez Espace Loisirs Brompton, on joue pour vrai. Ce rallye, on l’a monté pour que tu vives quelque chose de différent! On a hâte de te voir embarquer!

14h30– Départ rallye + souper méchoui
50 $

Accès complet au rallye auto et au souper méchoui du 24 octobre.


Important - fonctionnement des équipes

1 billet = 1 personne

Une seule personne doit faire la réservation pour toute l'équipe (1 véhicule)

Le nombre de billets achetés = nombre de personnes dans le véhicule

Maximum 5 personnes par véhicule (ceintures obligatoires)


👉 Exemple

Vous êtes 4 dans votre auto

→ vous devez acheter 4 billets dans le même départ


👉 Ne pas faire

Chaque personne réserve son billet de son côté

→ vous risquez de ne pas être dans le même départ


Ce billet inclut

  • Participation au rallye automobile (1 véhicule par équipe)
  • Cahier d'énigmes remis à votre équipe
  • Souper méchoui en formule buffet
  • Accès à l'ambiance sur place et au service de bar
  • Participation à la remise des prix et aux tirages

Important

  • Une seule personne doit réserver pour toute l'équipe
  • Le nombre de billets doit correspondre au nombre de participants dans le véhicule

Départs entre 13 h et 15 h

Retour au point de départ

Souper à 18 h

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