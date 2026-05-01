Rallye auto & méchoui

Organisé par
À propos de cet événement
Accès complet au rallye auto et au souper méchoui du 24 octobre.
Important - fonctionnement des équipes
1 billet = 1 personne
Une seule personne doit faire la réservation pour toute l'équipe (1 véhicule)
Le nombre de billets achetés = nombre de personnes dans le véhicule
Maximum 5 personnes par véhicule (ceintures obligatoires)
👉 Exemple
Vous êtes 4 dans votre auto
→ vous devez acheter 4 billets dans le même départ
👉 Ne pas faire
Chaque personne réserve son billet de son côté
→ vous risquez de ne pas être dans le même départ
Ce billet inclut
Important
Départs entre 13 h et 15 h
Retour au point de départ
Souper à 18 h
Remise des prix à 19 h
Chez Espace Loisirs Brompton, on joue pour vrai. Ce rallye, on l’a monté pour que tu vives quelque chose de différent! On a hâte de te voir embarquer!
Accès complet au rallye auto et au souper méchoui du 24 octobre.
Important - fonctionnement des équipes
1 billet = 1 personne
Une seule personne doit faire la réservation pour toute l'équipe (1 véhicule)
Le nombre de billets achetés = nombre de personnes dans le véhicule
Maximum 5 personnes par véhicule (ceintures obligatoires)
👉 Exemple
Vous êtes 4 dans votre auto
→ vous devez acheter 4 billets dans le même départ
👉 Ne pas faire
Chaque personne réserve son billet de son côté
→ vous risquez de ne pas être dans le même départ
Ce billet inclut
Important
Départs entre 13 h et 15 h
Retour au point de départ
Souper à 18 h
Remise des prix à 19 h
Chez Espace Loisirs Brompton, on joue pour vrai. Ce rallye, on l’a monté pour que tu vives quelque chose de différent! On a hâte de te voir embarquer!
Accès complet au rallye auto et au souper méchoui du 24 octobre.
Important - fonctionnement des équipes
1 billet = 1 personne
Une seule personne doit faire la réservation pour toute l'équipe (1 véhicule)
Le nombre de billets achetés = nombre de personnes dans le véhicule
Maximum 5 personnes par véhicule (ceintures obligatoires)
👉 Exemple
Vous êtes 4 dans votre auto
→ vous devez acheter 4 billets dans le même départ
👉 Ne pas faire
Chaque personne réserve son billet de son côté
→ vous risquez de ne pas être dans le même départ
Ce billet inclut
Important
Départs entre 13 h et 15 h
Retour au point de départ
Souper à 18 h
Remise des prix à 19 h
Chez Espace Loisirs Brompton, on joue pour vrai. Ce rallye, on l’a monté pour que tu vives quelque chose de différent! On a hâte de te voir embarquer!
Accès complet au rallye auto et au souper méchoui du 24 octobre.
Important - fonctionnement des équipes
1 billet = 1 personne
Une seule personne doit faire la réservation pour toute l'équipe (1 véhicule)
Le nombre de billets achetés = nombre de personnes dans le véhicule
Maximum 5 personnes par véhicule (ceintures obligatoires)
👉 Exemple
Vous êtes 4 dans votre auto
→ vous devez acheter 4 billets dans le même départ
👉 Ne pas faire
Chaque personne réserve son billet de son côté
→ vous risquez de ne pas être dans le même départ
Ce billet inclut
Important
Départs entre 13 h et 15 h
Retour au point de départ
Souper à 18 h
Remise des prix à 19 h
Chez Espace Loisirs Brompton, on joue pour vrai. Ce rallye, on l’a monté pour que tu vives quelque chose de différent! On a hâte de te voir embarquer!
Accès complet au rallye auto et au souper méchoui du 24 octobre.
Important - fonctionnement des équipes
1 billet = 1 personne
Une seule personne doit faire la réservation pour toute l'équipe (1 véhicule)
Le nombre de billets achetés = nombre de personnes dans le véhicule
Maximum 5 personnes par véhicule (ceintures obligatoires)
👉 Exemple
Vous êtes 4 dans votre auto
→ vous devez acheter 4 billets dans le même départ
👉 Ne pas faire
Chaque personne réserve son billet de son côté
→ vous risquez de ne pas être dans le même départ
Ce billet inclut
Important
Départs entre 13 h et 15 h
Retour au point de départ
Souper à 18 h
Remise des prix à 19 h
Chez Espace Loisirs Brompton, on joue pour vrai. Ce rallye, on l’a monté pour que tu vives quelque chose de différent! On a hâte de te voir embarquer!
Accès complet au rallye auto et au souper méchoui du 24 octobre.
Important - fonctionnement des équipes
1 billet = 1 personne
Une seule personne doit faire la réservation pour toute l'équipe (1 véhicule)
Le nombre de billets achetés = nombre de personnes dans le véhicule
Maximum 5 personnes par véhicule (ceintures obligatoires)
👉 Exemple
Vous êtes 4 dans votre auto
→ vous devez acheter 4 billets dans le même départ
👉 Ne pas faire
Chaque personne réserve son billet de son côté
→ vous risquez de ne pas être dans le même départ
Ce billet inclut
Important
Départs entre 13 h et 15 h
Retour au point de départ
Souper à 18 h
Remise des prix à 19 h
Chez Espace Loisirs Brompton, on joue pour vrai. Ce rallye, on l’a monté pour que tu vives quelque chose de différent! On a hâte de te voir embarquer!
Accès complet au rallye auto et au souper méchoui du 24 octobre.
Important - fonctionnement des équipes
1 billet = 1 personne
Une seule personne doit faire la réservation pour toute l'équipe (1 véhicule)
Le nombre de billets achetés = nombre de personnes dans le véhicule
Maximum 5 personnes par véhicule (ceintures obligatoires)
👉 Exemple
Vous êtes 4 dans votre auto
→ vous devez acheter 4 billets dans le même départ
👉 Ne pas faire
Chaque personne réserve son billet de son côté
→ vous risquez de ne pas être dans le même départ
Ce billet inclut
Important
Départs entre 13 h et 15 h
Retour au point de départ
Souper à 18 h
Remise des prix à 19 h
Chez Espace Loisirs Brompton, on joue pour vrai. Ce rallye, on l’a monté pour que tu vives quelque chose de différent! On a hâte de te voir embarquer!
Accès complet au rallye auto et au souper méchoui du 24 octobre.
Important - fonctionnement des équipes
1 billet = 1 personne
Une seule personne doit faire la réservation pour toute l'équipe (1 véhicule)
Le nombre de billets achetés = nombre de personnes dans le véhicule
Maximum 5 personnes par véhicule (ceintures obligatoires)
👉 Exemple
Vous êtes 4 dans votre auto
→ vous devez acheter 4 billets dans le même départ
👉 Ne pas faire
Chaque personne réserve son billet de son côté
→ vous risquez de ne pas être dans le même départ
Ce billet inclut
Important
Départs entre 13 h et 15 h
Retour au point de départ
Souper à 18 h
Remise des prix à 19 h
Chez Espace Loisirs Brompton, on joue pour vrai. Ce rallye, on l’a monté pour que tu vives quelque chose de différent! On a hâte de te voir embarquer!
Accès complet au rallye auto et au souper méchoui du 24 octobre.
Important - fonctionnement des équipes
1 billet = 1 personne
Une seule personne doit faire la réservation pour toute l'équipe (1 véhicule)
Le nombre de billets achetés = nombre de personnes dans le véhicule
Maximum 5 personnes par véhicule (ceintures obligatoires)
👉 Exemple
Vous êtes 4 dans votre auto
→ vous devez acheter 4 billets dans le même départ
👉 Ne pas faire
Chaque personne réserve son billet de son côté
→ vous risquez de ne pas être dans le même départ
Ce billet inclut
Important
Départs entre 13 h et 15 h
Retour au point de départ
Souper à 18 h
Remise des prix à 19 h
Chez Espace Loisirs Brompton, on joue pour vrai. Ce rallye, on l’a monté pour que tu vives quelque chose de différent! On a hâte de te voir embarquer!
Accès complet au rallye auto et au souper méchoui du 24 octobre.
Important - fonctionnement des équipes
1 billet = 1 personne
Une seule personne doit faire la réservation pour toute l'équipe (1 véhicule)
Le nombre de billets achetés = nombre de personnes dans le véhicule
Maximum 5 personnes par véhicule (ceintures obligatoires)
👉 Exemple
Vous êtes 4 dans votre auto
→ vous devez acheter 4 billets dans le même départ
👉 Ne pas faire
Chaque personne réserve son billet de son côté
→ vous risquez de ne pas être dans le même départ
Ce billet inclut
Important
Départs entre 13 h et 15 h
Retour au point de départ
Souper à 18 h
Remise des prix à 19 h
Chez Espace Loisirs Brompton, on joue pour vrai. Ce rallye, on l’a monté pour que tu vives quelque chose de différent! On a hâte de te voir embarquer!
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!