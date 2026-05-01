Rallye auto & méchoui

Accès complet au rallye auto et au souper méchoui du 24 octobre.





Important - fonctionnement des équipes

1 billet = 1 personne

Une seule personne doit faire la réservation pour toute l'équipe (1 véhicule)

Le nombre de billets achetés = nombre de personnes dans le véhicule

Maximum 5 personnes par véhicule (ceintures obligatoires)





👉 Exemple

Vous êtes 4 dans votre auto

→ vous devez acheter 4 billets dans le même départ





👉 Ne pas faire

Chaque personne réserve son billet de son côté

→ vous risquez de ne pas être dans le même départ





Ce billet inclut

Participation au rallye automobile (1 véhicule par équipe)

Cahier d'énigmes remis à votre équipe

Souper méchoui en formule buffet

Accès à l'ambiance sur place et au service de bar

Participation à la remise des prix et aux tirages

Important

Une seule personne doit réserver pour toute l'équipe

Le nombre de billets doit correspondre au nombre de participants dans le véhicule

Départs entre 13 h et 15 h

Retour au point de départ

Souper à 18 h

Remise des prix à 19 h





Chez Espace Loisirs Brompton, on joue pour vrai. Ce rallye, on l’a monté pour que tu vives quelque chose de différent! On a hâte de te voir embarquer!