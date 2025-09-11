RALLYE-TOIT Marche solidaire de 3 km,5 km et 10km / Le 4 octobre 2025

1750 R. Atateken

Montréal, QC H2L 3L6, Canada

Admission générale 3 km
55 $

Avec votre admission, vous recevrez un sac-cadeau lors de l’événement, rempli de surprises pour rendre votre expérience encore plus agréable.

Admission générale 5 km
55 $

Avec votre admission, vous recevrez un sac-cadeau lors de l’événement, rempli de surprises pour rendre votre expérience encore plus agréable.

Admission générale 10 km
55 $

Avec votre admission, vous recevrez un sac-cadeau lors de l’événement, rempli de surprises pour rendre votre expérience encore plus agréable.

Billet de groupe (5) 3km
200 $
C'est un billet groupe, il inclut 5 billets

Amis, famille ou collègues : marchez en groupe et transformez chaque pas en espoir pour un jeune

Billet de groupe (5) 5km
200 $
C'est un billet groupe, il inclut 5 billets

Amis, famille ou collègues : marchez en groupe et transformez chaque pas en espoir pour un jeune

Billet de groupe(5) 10 km
200 $
C'est un billet groupe, il inclut 5 billets

Amis, famille ou collègues : marchez en groupe et transformez chaque pas en espoir pour un jeune

Offre un billet à un jeune
50 $

Donnez l'opportunité à un jeune de marcher avec vous !

Ajouter un don pour Hébergement jeunesse Le Tournant

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!