Ramadan Iftar 2026 -Day 29

Organisé par
À propos de cet événement
Faites un don pour offrir un repas et obtenez la récompense de doubler votre jour de jeûne.
Offrez 5 repas à 5 personnes en jeûne et obtenez la double récompense de 5 jours de jeûne.
Que Allah accepte vos actions. Offrez dix repas et multipliez votre récompense quotidienne.
Que Allah accepte vos actions. Offrez 50 repas et tripliez vos récompenses de Ramadan in sha Allah.
Que Allah vous récompense. 100 jours de jeûne en plus. Plus de trois mois et dix jours récompensés.
Une récompense exclusive pour ceux qu'Allah Le Tout-Puissant a choisi.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!