Association Salam Paix de Montreal

À propos de cet événement

Ramadan Iftar 2026 -Day 9

1260 Rue Mackay

Montréal, QC H3G 2H4, Canada

Faites un don d'un repas
10 $

Faites un don pour offrir un repas et obtenez la récompense de doubler votre jour de jeûne.

Faites un don de cinq (5) repas
50 $

Offrez 5 repas à 5 personnes en jeûne et obtenez la double récompense de 5 jours de jeûne.

Faites un don de dix (10) repas
90 $

Que Allah accepte vos actions. Offrez dix repas et multipliez votre récompense quotidienne.

Faites un don de cinquante (50) repas
450 $

Que Allah accepte vos actions. Offrez 50 repas et tripliez vos récompenses de Ramadan in sha Allah.

Faites un don de cent (100) repas
800 $

Que Allah vous récompense. 100 jours de jeûne en plus. Plus de trois mois et dix jours récompensés.

Faire un don de l'Iftar complet
1 600 $
LXCL :

Une récompense exclusive pour ceux qu'Allah Le Tout-Puissant a choisi.

