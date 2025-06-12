🛶 Ramons pour la Fondation du Cégep de Shawinigan

Formez une demi-équipe avec vos ami·e·s, collègues ou membres de votre organisation et venez vivre une expérience unique sur l’eau!



👥 Vous serez jumelé à une autre demi-équipe pour former un bateau complet de 20 pagayeurs.

🛶 Inclus : 3 courses de 200 mètres, barreur et batteur fournis, équipement inclus.

🎉 Une belle façon de s’unir pour une bonne cause dans une ambiance festive et accessible à tous!



💙 Un reçu de don pour 60 % du montant (soit 600 $) sera émis au nom de la personne ou de l’entreprise qui procède à l’inscription.



Un défi sportif, une mission solidaire, et des souvenirs inoubliables au profit de la Fondation du Cégep de Shawinigan!