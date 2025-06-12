🛶 Ramons pour la Fondation du Cégep de Shawinigan

rate.xLeft
Inscris-toi seul(e), et joins une équipe formée par l’organisation ou des rameurs comme toi!
C’est l’option idéale si tu veux vivre l’expérience Ramons pour la Fondation même sans équipe complète.
👥 Nous t’assignerons à un bateau convivial, dans une ambiance amicale et festive.
🛶 Inclus : participation à 3 courses de 200 mètres, équipement fourni, équipe encadrée.
💙 Reçu de don pour une partie du montant (60 %), selon les règles fiscales en vigueur.
Pagaye pour la cause, connecte-toi à ta communauté, et soutiens concrètement la réussite étudiante!
Formez une demi-équipe avec vos ami·e·s, collègues ou membres de votre organisation et venez vivre une expérience unique sur l’eau!
👥 Vous serez jumelé à une autre demi-équipe pour former un bateau complet de 20 pagayeurs.
🛶 Inclus : 3 courses de 200 mètres, barreur et batteur fournis, équipement inclus.
🎉 Une belle façon de s’unir pour une bonne cause dans une ambiance festive et accessible à tous!
💙 Un reçu de don pour 60 % du montant (soit 600 $) sera émis au nom de la personne ou de l’entreprise qui procède à l’inscription.
Un défi sportif, une mission solidaire, et des souvenirs inoubliables au profit de la Fondation du Cégep de Shawinigan!
Réservez un bateau complet et vivez une expérience d’équipe hors du commun!
Idéal pour une entreprise, une organisation, une équipe sportive ou un grand groupe d’amis prêts à pagayer pour une bonne cause.
👥 20 rameurs, incluant un minimum de 6 femmes
🥁 Barreur et batteur fournis par l’organisation
🚩 Inclus : 3 courses de 200 mètres, tout l’équipement nécessaire, encadrement et ambiance festive garantie
💙 Un reçu de don de 60 % du montant (1 200 $) sera émis au nom de l’entreprise ou de la personne qui effectue l’inscription.
Renforcez votre esprit d’équipe, affichez fièrement vos couleurs et soutenez concrètement la réussite étudiante avec la Fondation du Cégep de Shawinigan!
Vous êtes une équipe expérimentée prête à relever un véritable défi sportif?
Inscrivez votre formation à la course compétitive de 10 km, réservée aux passionnés et aux clubs de bateaux-dragons.
👥 Équipe complète de 20 rameurs (minimum 6 femmes)
🛶 Barreur et batteur fournis par l’organisation
💪 Une seule course de 10 km, chronométrée, sur un parcours balisé
🎖️ Une expérience sportive intense, dans le cadre d’un événement rassembleur
💙 Un reçu fiscal de 60 % du montant (600$) sera émis à l’inscripteur (personne ou organisation).
Affrontez d’autres équipes aguerries, démontrez votre cohésion… et pagayez pour la persévérance étudiante!
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing