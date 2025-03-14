Association générale des étudiant.e.s en psychoéducation de l'Université de Montréal
Randonnée à la Réserve Naturelle Gault à Mont-Saint-Hilaire
422 Chemin des Moulins
Mont-Saint-Hilaire, QC J3G 4S6, Canada
Billet non conducteur.trice
CA$7
Billet pour celleux qui seront passager.ères ou qui se rendront seul.e.s en voiture à l'événement.
Billet conducteur.trice
free
Billet pour celleux qui se rendront en voiture à l'événement avec AU MOINS DEUX PASSAGER.ÈRE.S.
