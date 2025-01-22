Randonnée cycliste Vadfundeau 2025

17 Chem. Hector Bilodeau

Saint-Donat-de-Montcalm, QC J0T 2C0, Canada

Inscription au Vadfundeau (Vélo de route - 40 KM)
75 $

L'inscription inclut: lunch, collations, cadeaux 🎁 Pour faire un don additionnel, inscrire le montant à l'endroit indiqué au bas : « Ajouter un don pour Vadfundeau » 🤗 Un reçu fiscal sera émis.

Inscription au Vadfundeau (Vélo de route - 75 KM)
Inscription au Vadfundeau (Vélo de montagne)
Ajouter un don pour Vadfundeau

$

