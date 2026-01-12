Randonnée cycliste Vadfundeau 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Saint-Donat-de-Montcalm, QC J0T 2C0, Canada
Nouveauté Vadfundeau 2026
Cette année, on bonifie l’expérience en incluant un maillot de vélo pour les inscriptions hâtives!
À noter :
• Inscriptions du 16 avril au 15 juillet : Les maillots seront remis le jour de l’événement
• Cliquez ici bas pour consulter la charte de grandeurs avant de confirmer votre taille (*Coupe européenne*)
Le Vadfundeau n’est pas responsable des tailles
https://www.dropbox.com/scl/fi/2zpe0shrkg9cqvf8o3ra2/Vadfundeau-CORSINO-GUIDE-DES-TAILLES-2026.pdf?rlkey=yw38e6d1noyp7ov0g0b5dmr3u&st=0eci0zyr&dl=0
L'inscription inclut: maillot (avant 15 juillet), lunch et collations.
Pour faire un don additionnel, inscrire le montant à l'endroit indiqué au bas : « Ajouter un don pour Vadfundeau » 🤗
Nouveauté Vadfundeau 2026
Cette année, on bonifie l’expérience en incluant un maillot de vélo pour les inscriptions hâtives!
À noter :
• Inscriptions du 16 avril au 15 juillet : Les maillots seront remis le jour de l’événement
• Cliquez ici bas pour consulter la charte de grandeurs avant de confirmer votre taille (*Coupe européenne*)
Le Vadfundeau n’est pas responsable des tailles
https://www.dropbox.com/scl/fi/2zpe0shrkg9cqvf8o3ra2/Vadfundeau-CORSINO-GUIDE-DES-TAILLES-2026.pdf?rlkey=yw38e6d1noyp7ov0g0b5dmr3u&st=0eci0zyr&dl=0
L'inscription inclut: maillot (avant 15 juillet), lunch et collations.
Pour faire un don additionnel, inscrire le montant à l'endroit indiqué au bas : « Ajouter un don pour Vadfundeau » 🤗
Nouveauté Vadfundeau 2026
Cette année, on bonifie l’expérience en incluant un maillot de vélo pour les inscriptions hâtives!
À noter :
• Inscriptions du 16 avril au 15 juillet : Les maillots seront remis le jour de l’événement
• Cliquez ici bas pour consulter la charte de grandeurs avant de confirmer votre taille (*Coupe européenne*)
Le Vadfundeau n’est pas responsable des tailles
https://www.dropbox.com/scl/fi/2zpe0shrkg9cqvf8o3ra2/Vadfundeau-CORSINO-GUIDE-DES-TAILLES-2026.pdf?rlkey=yw38e6d1noyp7ov0g0b5dmr3u&st=0eci0zyr&dl=0
L'inscription inclut: maillot (avant 15 juillet), lunch et collations.
Pour faire un don additionnel, inscrire le montant à l'endroit indiqué au bas : « Ajouter un don pour Vadfundeau » 🤗
Nouveauté Vadfundeau 2026
Cette année, on bonifie l’expérience en incluant un maillot de vélo pour les inscriptions hâtives!
À noter :
• Inscriptions du 16 avril au 15 juillet : Les maillots seront remis le jour de l’événement
• Cliquez ici bas pour consulter la charte de grandeurs avant de confirmer votre taille (*Coupe européenne*)
Le Vadfundeau n’est pas responsable des tailles
https://www.dropbox.com/scl/fi/2zpe0shrkg9cqvf8o3ra2/Vadfundeau-CORSINO-GUIDE-DES-TAILLES-2026.pdf?rlkey=yw38e6d1noyp7ov0g0b5dmr3u&st=0eci0zyr&dl=0
L'inscription inclut: maillot (avant 15 juillet), lunch et collations.
Pour faire un don additionnel, inscrire le montant à l'endroit indiqué au bas : « Ajouter un don pour Vadfundeau » 🤗
Nouveauté Vadfundeau 2026
Cette année, on bonifie l’expérience en incluant un maillot de vélo MTB pour les inscriptions hâtives!
À noter :
• Inscriptions du 16 avril au 15 juillet : Les maillots seront remis le jour de l’événement
• Cliquez ici bas pour consulter la charte de grandeurs avant de confirmer votre taille (*Coupe européenne*)
Le Vadfundeau n’est pas responsable des tailles
https://www.dropbox.com/scl/fi/2zpe0shrkg9cqvf8o3ra2/Vadfundeau-CORSINO-GUIDE-DES-TAILLES-2026.pdf?rlkey=yw38e6d1noyp7ov0g0b5dmr3u&st=0eci0zyr&dl=0
L'inscription inclut: maillot (avant 15 juillet), lunch et collations.
Pour faire un don additionnel, inscrire le montant à l'endroit indiqué au bas : « Ajouter un don pour Vadfundeau » 🤗
Nouveauté Vadfundeau 2026
Cette année, on bonifie l’expérience en incluant un maillot de vélo pour les inscriptions hâtives!
À noter :
• Inscriptions du 16 avril au 15 juillet : Les maillots seront remis le jour de l’événement
• Cliquez ici bas pour consulter la charte de grandeurs avant de confirmer votre taille (*Coupe européenne*)
Le Vadfundeau n’est pas responsable des tailles
https://www.dropbox.com/scl/fi/2zpe0shrkg9cqvf8o3ra2/Vadfundeau-CORSINO-GUIDE-DES-TAILLES-2026.pdf?rlkey=yw38e6d1noyp7ov0g0b5dmr3u&st=0eci0zyr&dl=0
L'inscription inclut: maillot (avant 15 juillet), lunch et collations.
Pour faire un don additionnel, inscrire le montant à l'endroit indiqué au bas : « Ajouter un don pour Vadfundeau » 🤗
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!