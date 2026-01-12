Randonnée cycliste Vadfundeau 2026

Nouveauté Vadfundeau 2026

Cette année, on bonifie l’expérience en incluant un maillot de vélo pour les inscriptions hâtives!

Inscrivez-vous avant le 15 juillet pour recevoir votre maillot exclusif !

Faites vite : En vous inscrivant avant le 15 avril, vous êtes assuré de recevoir votre maillot pour le début de la saison ! Les détails sur nos 4 points de collecte seront confirmés début juin.

À noter :

• Inscriptions du 16 avril au 15 juillet : Les maillots seront remis le jour de l’événement

• Cliquez ici bas pour consulter la charte de grandeurs avant de confirmer votre taille (*Coupe européenne*)

Le Vadfundeau n’est pas responsable des tailles

https://www.dropbox.com/scl/fi/2zpe0shrkg9cqvf8o3ra2/Vadfundeau-CORSINO-GUIDE-DES-TAILLES-2026.pdf?rlkey=yw38e6d1noyp7ov0g0b5dmr3u&st=0eci0zyr&dl=0





L'inscription inclut: maillot (avant 15 juillet), lunch et collations.



Pour faire un don additionnel, inscrire le montant à l'endroit indiqué au bas : « Ajouter un don pour Vadfundeau » 🤗

