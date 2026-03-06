Rare Realities

Organisé par

Rare Realities

À propos de cet événement

Rare Realities x CHEO Foundation: Charity Boxing at The Rig

1480B Scott St

Ottawa, ON K1Y 2N4, Canada

🗓 Samedi 28 mars - 12h00-13h00 | Box & Box
18 $

Un cours axé sur les fondamentaux couvrant la position, les coups de poing, le déplacement et les enchaînements sur sacs aquatiques. Convivial pour les débutants, mais toujours un défi pour ceux qui ont de l'expérience !

🗓 Dimanche 29 mars - 14h00-15h00 | Boxe Cardio au Rythme de la Musique
18 $

Cardio, renforcement musculaire et boxe - le tout au rythme de la musique. Vous boxez pour la première fois ? Pas de soucis, le cours commence par une présentation complète des bases.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!