Rare Realities x CHEO Foundation: Charity Boxing at The Rig

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À propos de cet événement
Un cours axé sur les fondamentaux couvrant la position, les coups de poing, le déplacement et les enchaînements sur sacs aquatiques. Convivial pour les débutants, mais toujours un défi pour ceux qui ont de l'expérience !
Cardio, renforcement musculaire et boxe - le tout au rythme de la musique. Vous boxez pour la première fois ? Pas de soucis, le cours commence par une présentation complète des bases.
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