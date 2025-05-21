Rashaan Allwood: les Sessions du jubé

Pour les ami.e.s du CIOC qui souhaitent offrir une contribution spéciale pour soutenir une programmation innovante mettant en avant des artistes émergent.e.s.
Jeux d'anches
25 $
Pour les passionné.e.s de la musique d'orgue qui souhaitent soutenir les activités du CIOC
Fonds d'orgue
15 $
Vous aimer la musique d'orgue mais vous disposez d'un budget limité pour assister à des concerts
Voix Célèste
Gratuit
Si votre budget ne vous permet pas de payer des billets de concert, nous aimerions tout de même vous y voir ! Aucune question n'est posée, aucune justification n'est nécessaire, personne n'est refusé par manque de moyens. Vous pouvez toujours contribuer au montant de votre choix en cliquant sur le bouton « ajouter un don » ci-dessous.
$
