Rassemblement des cordes 2026

Grand Théâtre de Québec

Groupe 1, option A (violons seulement, cordes à vide)
CA$45

Le vent du nord

Exploration symphonique


Les pièces seront jouées de mémoire


Pour violonistes seulement

Groupe 1, option B (multi-instrument), Mélodies accompagnées
CA$45

Un rêve kaléidoscopique

Exploration symphonique


Les pièces seront jouées de mémoire


1e groupement, coups d'archet détachés, La et Ré majeur

Groupe 2 (multi-instrument), Mélodies accompagnées
CA$45

Jour de neige!

Les patineurs


Les pièces seront jouées de mémoire


1e et 2e groupements, liaisons par 2 (3) notes, gamme de sol 2 octaves

Groupe 3A (violons seulement), CONCERTO pour violon
CA$45

Petit concerto en Ré Op. 51, Létourneau

Neigeade en cavale


Les pièces seront jouées de mémoire


Pour violonistes seulement

Groupe 3B, Ensemble à cordes
CA$45

Orage de neige!

À la claire fontaine


Tonalités de La mineur et Ré majeur

Groupe 4, Ensemble à cordes
CA$45

Vigneault! Suite symphonique

Danse du vent de la montagne


Jeu en positions: 1 et 3

Groupe 5, Ensemble à cordes
CA$45

Danse des bouffons, Rimski-Korsakov

Suite Karelia (Ballade), Sibelius


Jeu en positions: 1 à 5

Groupe 6, Ensemble à cordes
CA$45

Hommage à Félix Leclerc

BEADSCH

Groupe 7, Ensemble à cordes
CA$45

Rêves d'hiver, Symphonie no 1 en sol mineur, Tchaïkovski


Étudiants très avancés de niveau collégial et universitaire

Orchestre d'accompagnement pour les répétitions seulement
free

Adultes très solides musicalement et 100% autonomes pour jouer les parties d'orchestre pour les groupes 1 à 3A. Participation aux répétitions du 2 novembre, 29 novembre et du 24 janvier.

Ce groupe a pour objectifs de:

  • Permettre aux instrumentistes des groupes 1 à 3A de se familiariser avec la partie d'accompagnement.
  • Permettre aux adultes inscrits dans ce groupe de prendre part au projet sans prendre part au concert.

