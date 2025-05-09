Rassemblement des cordes 2026

Le vent du nord
Exploration symphonique
Les pièces seront jouées de mémoire
Pour violonistes seulement
Un rêve kaléidoscopique
Exploration symphonique
Les pièces seront jouées de mémoire
1e groupement, coups d'archet détachés, La et Ré majeur
Jour de neige!
Les patineurs
Les pièces seront jouées de mémoire
1e et 2e groupements, liaisons par 2 (3) notes, gamme de sol 2 octaves
Petit concerto en Ré Op. 51, Létourneau
Neigeade en cavale
Les pièces seront jouées de mémoire
Pour violonistes seulement
Orage de neige!
À la claire fontaine
Tonalités de La mineur et Ré majeur
Vigneault! Suite symphonique
Danse du vent de la montagne
Jeu en positions: 1 et 3
Danse des bouffons, Rimski-Korsakov
Suite Karelia (Ballade), Sibelius
Jeu en positions: 1 à 5
Hommage à Félix Leclerc
BEADSCH
Rêves d'hiver, Symphonie no 1 en sol mineur, Tchaïkovski
Étudiants très avancés de niveau collégial et universitaire
Adultes très solides musicalement et 100% autonomes pour jouer les parties d'orchestre pour les groupes 1 à 3A. Participation aux répétitions du 2 novembre, 29 novembre et du 24 janvier.
Ce groupe a pour objectifs de:
common:zeffyTipDisclaimerTicketing