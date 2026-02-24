Réseau des entreprises d'économie sociale et circulaire du Québec (REÉSCQ)

Organisé par

Réseau des entreprises d'économie sociale et circulaire du Québec (REÉSCQ)

À propos de cet événement

Rassemblement des entreprises d'économie sociale et circulaire

725 Bd Louis Fréchette

Nicolet, QC J3T 1L6, Canada

Membre du REÉSCQ
50 $

Vous êtes une organisation membre du Réseau et vous avez payé votre cotisation : entreprise d'économie sociale et circulaire membre, membre de soutien et membre regroupement du REÉSCQ. Votre organisation aura un droit de vote lors de l'Assemblée générale annuelle.

Non-membre
75 $

Votre organisation n'est pas membres du Réseau. Vous n'aurez pas droit de vote lors de l'Assemblée générale annuelle.

Ajouter un don pour Réseau des entreprises d'économie sociale et circulaire du Québec (REÉSCQ)

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!