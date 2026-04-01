OUI Québec

Organisé par

OUI Québec

À propos de cet événement

RDV du OUI

2111 Boul. Saint-Laurent

Montréal, QC H2X 2T5

Accès complet | Lève-tôt
45 $

Accès aux deux jours du RDV du OUI à la Salle des 7 Doigts, les 23 et 24 mai. Prix lève-tôt jusqu'au 10 mai. N'inclut pas la soirée festive.

Soirée festive (23 mai - 20h-1h30) [En extra]
20 $

Défilé Faire Pays avec performance en direct d'Armand Vaillancourt, trame sonore de Population II et DJ set de Lydia Képinski et Yuki B.

Représentant-e d'une organisation de la société civile
30 $

Votre organisation a un rôle central à jouer dans la construction du mouvement indépendantiste citoyen. Ce billet vous donne accès aux deux jours du RDV du OUI à la Salle des 7 Doigts, les 23 et 24 mai. Réservé aux représentant·e·s d'OBNL, d'entreprises, d'organismes de charité et de syndicats. Prix lève-tôt jusqu'au 10 mai.

Accès complet | 25 ans et moins
25 $
Disponible jusqu'au 23 mai

Accès complet au RDV du OUI des 23 et 24 mai à la Salle des 7 Doigts, à Montréal. Tarif réduit pour les 25 ans et moins. Une preuve d'identité sera demandée à l'accueil. [N'inclut pas la soirée festive]

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