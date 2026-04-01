Votre organisation a un rôle central à jouer dans la construction du mouvement indépendantiste citoyen. Ce billet vous donne accès aux deux jours du RDV du OUI à la Salle des 7 Doigts, les 23 et 24 mai. Réservé aux représentant·e·s d'OBNL, d'entreprises, d'organismes de charité et de syndicats. Prix lève-tôt jusqu'au 10 mai.