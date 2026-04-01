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À propos de cet événement
Montréal, QC H2X 2T5
Accès aux deux jours du RDV du OUI à la Salle des 7 Doigts, les 23 et 24 mai. Prix lève-tôt jusqu'au 10 mai. N'inclut pas la soirée festive.
Défilé Faire Pays avec performance en direct d'Armand Vaillancourt, trame sonore de Population II et DJ set de Lydia Képinski et Yuki B.
Votre organisation a un rôle central à jouer dans la construction du mouvement indépendantiste citoyen. Ce billet vous donne accès aux deux jours du RDV du OUI à la Salle des 7 Doigts, les 23 et 24 mai. Réservé aux représentant·e·s d'OBNL, d'entreprises, d'organismes de charité et de syndicats. Prix lève-tôt jusqu'au 10 mai.
Accès complet au RDV du OUI des 23 et 24 mai à la Salle des 7 Doigts, à Montréal. Tarif réduit pour les 25 ans et moins. Une preuve d'identité sera demandée à l'accueil. [N'inclut pas la soirée festive]
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