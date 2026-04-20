Réabonnement 5 pièces ou + / La Bordée (26-27)

1 billet pour chacune des 5 pièces de l'abonnement. / Même siège, même soir et même semaine pour chaque pièce. / Le meilleur tarif garanti, soit 34$ (tarif régulier : 45$). / Des rabais chez nos partenaires commerçants./ Une preuve d'âge sera exigée au moment de scanner vos billets.