Coop de solidarité CEM - Colombiennes en Mouvement
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Organisé par

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À propos de cet événement

Ventes fermées

Rebeca Lane en Montreal: concierto + conversatorio íntimo

1900 Rue le Ber

Montréal, QC H3K 2A4, Canada

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Admission générale
30 $

Tu entrada incluye:


✨ Acceso al concierto

✨ Participación en un encuentro íntimo exclusivo

✨ Espacio de diálogo directo con la artista

✨ Café y momento de intercambio


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