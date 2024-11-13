Rebond - Tournoi amical de pickleball

858 Rue Laviolette

Trois-Rivières, QC G9A 5J1, Canada

80 $

8h-8h30 Inscription / 9h-12h Tournoi (2 parties) / MIDI Lunch / 13h15-16h15 Tournoi (2 parties) / 16h15-18h Consommation et clôture

Boîte à lunch - Panini club
20 $

Plateau individuel incluant un sandwich (panini), 2 salades au choix du chef et une grappe de raisins

Initiation au Pickleball (Débutant)
Gratuit

Nous proposons une courte session de formation conçue pour les débutants qui souhaitent apprendre les bases de ce sport avant de jouer leur première parie du matin.

Ajouter un don pour La Fondation des Amis du Séminaire des Trois-Rivières

$

